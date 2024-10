Klopp nem segít Gulácsiéknak a Liverpool ellen, mert a kutyájára vigyáz

Október elején némileg váratlanul jelentették be Jürgen Klopp új állását, miszerint a Red Bull futballprojektjének nemzetközi szakmai igazgatója lett, így többek között az RB Leipzig is hozzá tartozik. A lipcseiek pedig szerdán a Liverpool ellen lépnek pályára a BL-ben, ahonnan Klopp élő legendaként búcsúzott a nyáron. Adta magát a kérdés, hogy Gulácsi Péterék mennyiben számíthatnak Klopp tanácsaira a soron következő meccs előtt, de a Lipcse edzője, Marco Rose erre meglepő választ adott.

Marco Rose elmondta, kéri-e Jürgen Klopp tanácsát a Liverpool ellen. Fotó: MTI/EPA/Filip Singer

– Klopp Mallorcán van, vigyáz a kutyájára, a feleségére és a gyerekeire. Biztosan nem fogom felhívni – jelentette ki Rose a Kicker hasábjain arra vonatkozóan, hogy kéri-e Klopp tanácsát a Liverpool ellen.

A Lipcse edzője Jürgen Klopp szapulására is reagált

Rose egyébként még Klopp játékosa is volt a Mainzban, így arra is reagált, hogy a Lipcse elmúlt hétvégi Bundesliga-meccsén a mainzi szurkolók szapulták egykori sikeredzőjüket. Mi is beszámoltunk róla, hogy a Mainz drukkerei azzal vádolták Kloppot, hogy elfelejtette, honnan indult, amiért munkát vállalt a Németországban sok helyütt utált, hagyományokkal nem rendelkező, mesterségesen, pénzből sikeressé tett Lipcsénél.

– Azt gondolom, hogy errefelé nagyjából 34 936 szurkoló szereti Kloppot, amiért felépített itt egy sikeres korszakot Mainzban – fogalmazott Rose, majd diplomatikusan folytatta. – Mindenkinek megvan a saját élete és a joga, hogy arról szabadon döntsön. Ezt nem kell mindenkinek szeretnie, és ezt nyugodtan ki is lehet fejezni.

A Lipcse egyébként 2-0-ra győzött a Mainz otthonában, a második gólt Willi Orbán szerezte. Szerdán következik a Liverpool a BL-ben.