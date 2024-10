A volt Fradi-edző a legtöbbször azt hallgathatta a kispadon, hogy k…rva gyenge

– Tudjuk, hogy győzelmi kényszerben vagyunk, de nem mehetünk fejjel a falnak. Ezzel együtt nyilván arra törekszünk, hogy kezdeményezzünk és a mi akaratunk érvényesüljön. Biztos vagyok abban, hogy lesznek helyzeteink, a hatékonyság lesz a sorsdöntő.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Ezt Máté Csaba nyilatkozta a Paks elleni bajnoki mérkőzés előtt klubjának, a Debrecennek a honlapján, aztán a mérkőzésen nyilván keserűen figyelte, hogy a saját csapatának szempontjából mindennek az ellenkezője valósult meg. A helyet roppant nehéz volt: Máté Csaba szeptember 1-jén vette át a Loki irányítását, azóta három bajnokiból hármat elveszített, és a bizakodás ellenére ezúttal is kudarcra volt ítélve. A volt ferencvárosi edző szívébe elsőként korábbi játékosa, Vécsei Bálint döfött tőrt, aki a 9. percben szép támadás végén szerzett vezetést a vendégeknek. A DVSC ha akart volna, sem mehetett volna a falnak, ugyanis elvétve birtokolta a labdát; a Paks úgy kezdett, mintha hazai csapat lett volna, kizárólag az ő akarata érvényesült.



A Lokinak nemhogy helyzete nem volt az első félidőben, a kaput sem találta el hazai pályán. Ezzel szemben az ellenfele lényegében azt csinált a pályán, amit akart, nem véletlen, hogy már az első gól után felharsan a lelátón a „K…rva gyenge” rigmus. És bizony gyenge is maradt, a Paks uralta a meccset, Tóth Barnabás a 32. percben könnyedén jutott túl a védelmen és növelte kettőre az előnyt, majd Mezei Szabolcs bombázott 22 méterről zavartalanul a bal alsó sarokba, közben pedig Osváth Attila eltalálta a kapufát. Nem túlzás: osztálynyi különbséget mutatott a játék a vendégek javára.

A szünetet követően szemlátomást összeszedte magát az addig semmit sem mutató Debrecen, de ez csupán néhány szögletet eredményezett, ugyanakkor a másik oldalon Papp Kristóf ziccerét óriási bravúrral védte Megyeri Balázs. Akadt most már a vendégek kapusának, Kovácsik Ádámnak is dolga, azaz kiegyensúlyozottabbá vált a mérkőzés, de ettől nem riadt meg a Paks, amely a 65. percben Papp fejesével négyre növelte az előnyét. Tíz perccel később több paksi próbálkozást hárítottak a hazai védők a gólvonal előtt, az egyiket Kovács Gergő kézzel tette, és mert ő nem kapus, kiállította a játékvezető, Ötvös Bence pedig tizenegyesből már ötre növelte az előnyt. Egyoldalú mérkőzést láthattak a nézők, a DVSC még örülhetett is, hogy megúszta öt góllal.

NB I, 10. forduló Szombat Debrecen–Paks 0-5 (0-3), Nagyerdei Stadion, 4664 néző, jv.: Erdős, gólszerzők: Vécsei (9.), Tóth B. (32.), Mezei (41.), Papp K. (65.), Ötvös (11-esből 76.), kiállítva: Kocsis G. (Debrecen, 76.) Diósgyőr–MTK 17.30 Újpest–Nyíregyháza 19.30 Vasárnap Kecskemét–Puskás Akadémia 13.30 Zalaegerszeg–Győr 15.15 Ferencváros–Fehérvár 17.45

