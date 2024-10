Azt mondták neki, járni sem fog tudni, Mervó Bence mégis a válogatottról álmodik

Mervó Bence öt gólt szerzett a 2015-ös U20-as vb-n, amivel társgólkirály volt, ezzel pedig olyan klubba lépett be, amelynek többek között Lionel Messi és Erling Haaland is a tagja, akik ugyancsak voltak a torna legjobb góllövői. Mervó azonban nemhogy világsztár nem lett, hanem még magyar válogatott sem, az A csapatban egyszer sem lépett pályára, noha az U20-as vb-t megjárt csapattársai közül Sallai Roland, Kalmár Zsolt, Nagy Ádám sokszoros válogatottak, de Kecskés Ákos, Vida Máté, Nagy Dominik és Berecz Zsombor is játszott több-kevesebb meccsen nemzeti csapatban.

Mervó Bence újra felépítené magát. Fotó: Havran Zoltán

Mervó Bence viszont eltűnt a színről a rengeteg sérülése miatt, és most, hogy az NB III-as Siófokban próbál életet lehelni a pályafutásába, a megpróbáltatásairól mesélt az Origónak.

– Volt olyan doktor, aki azt mondta, hogy soha többet nem fogok tudni járni – árulta el Mervó. – Érti ezt? Nem focizni, járni! Fél évem azzal telt el, hogy orvostól orvosig rohangáltam, hogy valaki mondjon már valami biztatót, nyugtasson meg, hogy azért járni fogok tudni még. Ekkor találkoztam a világ legjobb orvosával, dr. Hangody László professzor úrral, aki azt mondta, hogy megadja nekem a visszatérés lehetőségét. Innentől kezdve nekem egy dolgom van: úgy felépíteni magam, hogy a visszatérhessek a magyar labdarúgó-válogatott közelébe. Ha ehhez most az NB III-ban kell játszanom, akkor itt fogok focizni. Nekem a magyar futballtársadalomnak, a vezetőknek azt kell bebizonyítanom, hogy egészséges vagyok.

A Liverpool egykori belga sztárja küldte padlóra

Mervó kálváriája tulajdonképpen már 15 évesen elkezdődött, amikor az interjúban egy meg nem nevezett újpesti játékos szándékosan szétrúgta a térdét. Aztán pár évvel később a Liverpool egykori sztárja, Divock Origi okozta az igazán nagy bajt.

– Lerúgtak, mindenem szétszakadt, fél évig semmit sem csinálhattam, mert 15 éves voltam, nem fejlődött a növekedési porcom, nem műthettek meg. Ez volt az első – jegyezte meg Mervó. – De az igazi nagy bajt a Milan jelenlegi játékosa, a belga Divock Origi okozta. Ő a labda helyett a térdemet rúgta el, kirúgva onnan a porcokat. Mindez 18 évesen, 2013-ban történt. Így játszottam tovább, egészen addig, amíg a csontok össze nem értek. Nyolc térdműtétem volt. Az egyik lábamon hét, a másikon egy. Nincs bennem félelem, s az a baj, hogy túlságosan belemegyek minden kétes szituációba.

– Összesen öt évet hagytam ki a sérülések miatt – folytatta. – 29 éves vagyok, ez borzalmasan hosszú idő. Sokan legyintenek a nevem hallatán; ja, a Mervó? Neki már lefőtt a kávé. Olykor megesett, hogy szándékosan tűntem el egy-egy műtétet követően, mert nem akartam, hogy rólam beszéljenek. A legnagyobb műtétem hat és fél órás volt. Utána négy és fél hónapig feküdtem, nem állhattam rá a lábamra. Én akkor is mondtam, hogy ezt is túlélem. A feleségem ápolt, gondoskodott rólam. Ha ő nincs, valószínűleg nem tudom ezt az egészet végigcsinálni. A hasamat szétszurkáltam a sok vérhígítós injekcióval. Amikor végre felkelhettem, két hét alatt tanultam meg újra járni, annyira elhalt minden a lábamban.

A teljes interjú az Origó oldalán olvasható el.