Féltek, remegtek a Debrecen játékosai, de a megbízott edző tudja, mi jelenthet kiutat a nehézségekből

Kedden megkezdődik a Magyar Kupa 4. fordulója, ahol már a nyolcaddöntő a tét. A 16 párharcból egyet rendeznek meg az első játéknapon, 18.00-s kezdettel a másodosztályú Mezőkövesd és az élvonalból jelenleg kiesésre álló Debrecen csap össze egymással. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el.

A minimális elvárás, hogy hajtsanak

A debreceniek helyzete minden, csak nem irigylésre méltó. Azok után, hogy a szeptember 1-jétől munkába állt tréner, Máté Csaba az NB II-es Békéscsaba 4-0-s legyőzésével rajtolt, zsinórban öt bajnokin nem szerzett pontot a gárda, amely a sorozatos kudarcok miatt a 12 csapatos liga 11. helyére estet vissza. Az utolsó csepp a pohárban a szombati, Fehérvár elleni vereség volt, ezt követően vasárnap menesztették a Máté-féle stábot. Kedden már a klubikonnak számító Dombi Tibor irányít megbízott vezetőedzőként.

Dombi Tiborral javíthat a Debrecen (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

– Elemeztük a csapattal a jelenlegi helyzetet. Volt egy szerintem nagyon jó beszélgetésünk közösen, aztán a közös beszélgetést is átbeszéltük egyesével, pozitív visszajelzéseket kaptam. Félelmet, remegést láttam a srácokon a legutóbbi meccsen, nem mertünk megcsinálni olyan dolgokat sem, amiket tudunk. Önbizalom nélkül pedig nehéz, magam is tudom, milyen ez. Én is sokszor voltam hasonló szituációban, játszottam így mérkőzéseket – kezdte a debreceniek klubhonlapjának nyilatkozva Dombi Tibor.

– Azt mondtam a fiúknak, ha ezt bevallják maguknak, onnan kezdődhet a gyógyulás. Saját tapasztalataim szerint ilyenkor kellenek olyan momentumok a játékosoktól, például egy-egy csel, egy jó megoldás, esetleg egy gól, amelyekbe a többiek bele tudnak kapaszkodni, egymást erősítve így lehet kijönni a gödörből. A legjobb gyógyszer természetesen mindig a győzelem. Ha kedden továbbjutunk, mindenki azt fogja mondani, ez alap, mert egy NB II-es csapatot le kell győzni, de úgy gondolom, nagyon nehéz mérkőzés lesz. Minimális elvárásom, hogy mindenki hajtson, csússzon-másszon, de azt szeretném, ha futballoznánk, játszanánk is.

A Mezőkövesd és a Debrecen összecsapását az M4 Sport élőben közvetíti.