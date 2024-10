Eltángálták, kifütyülték, Müller meglepő módon reagált

Amikor a Barcelona és a Bayern München összecsapott egymással az elmúlt években, annak általában csúnya katalán zakó lett a vége, mint például az emlékezetes 8-2 alkalmával 2020-ban. Szerdán viszont szó sem volt ilyesmiről, sőt! A Bayern csak 1-1-ig tudta tartani a lépést a hazaiakkal, akik aztán további három góllal tömték ki, 4-1-re győzték le Thomas Mülleréket.

Müller a jó élmények után átélt egy rosszat is

A veterán támadó része volt a nagy sikereknek is, amelyeket látványosan ünnepelt. A Barca elleni tíz fellépése alkalmával nyolcszor volt eredményes és két gólpasszt is kiosztott, a lefújás után pedig örömmel nyilatkozott a saját csapatát dicsérve, illetve az ellenfélnek sem félt odaszúrni. Ezt jól megjegyezték a Barcelona drukkerei is, akik Müller szerdai lecserélésekor kifütyülték a német sztárt. Ő persze nem csinált nagy ügyet ebből.

– Tudok róla, hogy nem szeretnek, de ilyen a sport. Én kedvelem Barcelonát, legyen szó akár a városról, akár a klubról. Szívesen nézem őket, ez már a pályafutásom előtt is így volt. És az is igaz, hogy a legtöbbször jó élményeim voltak a Barcelona ellen. Most persze láthatják, hogy sokat kell dolgoznunk, ma nem jött ki a lépés. Nem volt ez egy jó este – ismerte el a 35 éves játékos.

Müller hozzátette: nincs más lehetőségük, mint összeszedni magukat a vereség után, de mivel 4-1-re kaptak ki, ez nem lesz egyszerű, hiszen ők is csak emberek. Szerinte az önbizalomhiány állhat a történtek mögött. A müncheniek szerencséjére a következő ellenfelük a Bundesliga sereghajtója, a Bochum lesz, egy esetleges fölényes győzelem után magabiztosabbak lehetnek. Utána pedig a Német Kupában a Mainz ellen folytatják, amelyet legutóbb 8-1-re ütött ki a Bayern.