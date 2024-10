A Manchester United miatt szenvedhet a Fradi mai ellenfele, a Nice

Tavaly ősszel szárnyalt a Nice, amely tíz forduló után a Ligue 1 élére állt, és még november elején is éllovas volt a Paris Saint-Germain előtt. Sőt a nizzaiak a PSG-t szemtől szemben is sokkolták 2023 őszén, amikor 3-2-re győztek Párizsban, hiába lőtt Kylian Mbappé két gólt ellenük. Akkoriban a csodájára jártak a szezonbeli első vereségét csak decemberben elszenvedő Nice-nek, az azóta eltelt szűk egy év viszont már nem a sikerekről szólt, a Fradi most egy klasszikus francia középcsapattal találkozik az Európa-ligában, a Nice kálváriájához pedig a Manchester United felvásárlásának is sok köze lehet.

A már 41 éves Dante a Nice csapatkapitánya. Fotó: NurPhoto via AFP

A Nice sokáig Sir James Ratcliffe és az általa igazgatott INEOS legfontosabb futballprojektje volt, miután a svájci Lausanne-nal nem ért el átütő sikereket. A milliárdos brit üzletember cége 2019 nyarán 100 millió euróért kebelezte be a francia klubot, és rögvest kijelentette, hogy a PSG kihívója kíván lenni. Csakhogy Ratcliffe tavaly decemberben megegyezett arról, hogy bevásárolja magát a Manchester Unitedbe, az ügylet idén februárban zárult le, és épp ezután indult meg a lejtőn a Nice.

A Manchester United miatt el is adnák a Nice-t?

A The Athletic cikke szerint a francia együttes hátrébb csúszott az INEOS táplálékláncában, az erőforrások már Manchesterbe összpontosulnak, a Nice-nél pedig bizonytalanság lett úrrá. A The Independent arról is írt, hogy az INEOS hajlandó lenne eladni a francia együttest, mivel az UEFA a következő idénytől szigorúbban lép fel az ellen, hogy a nemzetközi kupákban több, egyazon tulajdonoshoz köthető csapat indulhasson.

Mindenesetre a Nice eredményei valóban visszaestek a Manchester United felvásárlása után, idén februárban és márciusban nyolc bajnokin csak egyszer tudott győzni, miközben ötször kikapott. Ennek a negatív sorozatnak a végére a Nice visszaesett az ötödik helyre a Ligue 1-ban, és végül nem is tudott ennél feljebb kapaszkodni, így elúszott a hőn áhított BL-indulás, maradt az El. A hangulat megromlott a klubnál, a Montpellier elleni hazai 2-1-es vereség után a Nice francia válogatott középső védője, Jean-Clair Todibo összeveszett a szurkolókkal, akik egy csapatot kritizáló molinót feszítettek ki, csapattársainak úgy kellett elrángatni őt a feldühödött drukkerek elől.

Tobido azóta már nem a Nice futballistája, a nyáron kölcsönadták a West Ham Unitednek. Távozott a vezetőedző, Francesco Farioli is, aki az Ajax irányítását vette át, a helyére Franck Haise érkezett a Lens-tól, akit 2023-ban az év edzőjének választottak meg Franciaországban, miután a PSG mögött mindössze egy ponttal lemaradva ezüstérmet szerzett, ezzel több mint húsz év után visszavezette a gárdát a BL-be. Haise a Nice-nél egyelőre nem teljesít ilyen jól, nyolc forduló után klasszikus középcsapatot vezet, tíz ponttal a nyolcadik helyen áll az együttes a 18 csapatos Ligue 1-ban, a két győzelem, négy döntetlen, két vereség mérleg abszolút ötven százalékos. Az El-ben sem fényesebb a helyzet, a Real Sociedad ellen hazai pályán az 1-1 még vállalható volt, de aztán Rómában 4-1-es zakót kaptak a nizzaiak a Laziótól.

A 19 vagy 23 éves Youssoufa Moukoko is érkezik

A nyáron távozott a keret legértékesebb játékosa, Khéphren Thuram is, aki 20,6 millió euróért a Juventushoz igazolt, az érkezők között pedig a legnagyobb név a Dortmundtól kölcsönvett Youssoufa Moukoko volt, aki egy-két éve még német csodatininek számított. Moukoko 2020-ban a tizenhatodik születésnapja másnapján Erling Haaland cseréjeként debütált a Bundesligában, mint a bajnokság valaha volt legfiatalabb játékosa. Bekerült a német válogatott 2022-es vb-keretébe, és 18 évesen a legfiatalabb világbajnokságon pályára lépő német futballista lett.

– Moukoko sokkal jobb, mint amilyen én voltam az ő korában, sőt soha nem láttam még egy tizenöt éves srácot sem ilyen jól játszani – nyilatkozta róla Haaland.

Moukoko Dortmund után a Nice mezében rúgja a gólokat. Fotó: AFP

Mindezt más megvilágításba helyezte egy tavaly év eleji sajtóhír, miszerint az anyakönyvi kivonata alapján Moukoko valójában négy évvel idősebb. Bár hivatalosan ez azóta sem nyert megerősítést, a jelenleg papíron 19 éves játékos onnantól a háttérbe szorult Dortmundban, és a válogatottba sem hívták újra. Nyáron ezek után került kölcsönbe a Nice-hez, amelyben egyelőre nem teljesít rosszul, hét tétmeccsen két-két gólja és gólpassza van a szezonban.

A BL-győztes Dante pokla várja a Fradi csatárait

A francia klub legismertebb játékosa ugyanakkor a korábbi brazil válogatott középhátvéd, Dante, aki 2013-ban alapembere volt a triplázó, így a Bajnokok Ligáját is megnyerő Bayern Münchennek. Ő ma már 41 éves, 2016 óta a Nice futballistája, és ő a csapatkapitány, így a 3-0-s győzelemre készülő Dibusz Dénes vele rázhat kezet a nizzaiak Üllői úti vendégjátéka előtt.

Európa-liga alapszakasz, 3. forduló, csütörtök: Ferencváros–Nice 18.45.