A McLarennél háborognak, Norris más utat választott

Az őszi szünet utáni első, austini versenyhétvége nagy kérdése az volt, Lando Norris (McLaren) vajon ismét tud-e faragni a hátrányából Max Verstappenhez (Red Bull) képest, avagy az új fejlesztéseinek köszönhetően az osztrák istálló erőre kap, és a holland pilóta hosszú idő után először az ellenfele előtt végez.

A sprintidőmérőn és az azt követő miniversenyen utóbbi forgatókönyv valósult meg, Verstappen nyert, Norris harmadik lett, így két ponttal nőtt a különbség köztük. A szombati kvalifikáción aztán fordult a kocka, Norris részben a szerencse fia volt, kevéssel, de gyorsabb volt Verstappennél.

A vasárnapi futamon azonban nem örülhetett sokáig az elsőségének, pillanatok alatt a negyedik helyen találta magát. A Verstappennel való harc közben arra egyikük sem figyelt, hogy a két Ferrari ott ólálkodik mögöttük, Charles Leclerc a negyedik helyről az elsőre, Carlos Sainz pedig a rajt után a harmadikra, a kerékcserék után a másodikra varázsolta magát.

A Ferrari kettős győzelmét ezután senki nem veszélyeztette, Leclerc idén harmadszor diadalmaskodott, Sainz pedig a június végén rendezett Osztrák Nagydíj óta először dobogóra állt.

– Nem volt könnyű hétvégénk. Kicsit szenvedtem az autóval, de bíztam benne, hogy a futamon jobb lesz, és így is lett – lelkendezett a futamgyőztes monacói pilóta. – Tartottunk attól, hogy a többiek ma gyorsabbak lesznek, de még mindig fölényben voltunk. Nagyon boldog vagyok, kettős győzelemmel zártunk, ennél jobb napról nem is álmodhattunk volna. Továbbra is a vb-cím a célunk, hosszú út áll előttünk, de ez jó kezdet a triplahétvégéhez.

A két Ferrari-pilóta mellett Verstappen ünnepelt a pódiumon Norris helyett Fotó: AFP/NurPhoto/Alessio Morgese

Csapattársa, Carlos Sainz is kicsattant az örömtől. Gratulált Leclerc-nek, és kiemelte, a Ferrari egy téren rengeteget fejlődött.

– Az idei autónk egyik erősségét abban látom, milyen hosszú etapokat tudunk futni, és közben alig kopnak a gumijaink. Ez élvezetes, szórakoztatóbb lett a versenyzés tavaly óta. Akkor minden futamunk a védekezésről szólt, egymás után veszítettük el a pozíciókat. Idén viszont képesek vagyunk támadni, nem kell vigyáznunk a gumikra, mindent beleadhatunk. Remélem, hogy az év végéig nem fog megváltozni – fogalmazott a pályafutását jövőre a Williamsnél folytató pilóta.

Norris lemaradt a dobogóról

Norrisnak és Verstappennek a „lepattanó”, azaz a harmadik helyért való csata maradt. Minden pont számít, így a háromszoros világbajnok foggal-körömmel küzdött, ennek ellenére nem tudta maga mögött tartani a brit pilótát, aki négy körrel a leintés előtt ment el mellette. De közben mindketten elhagyták a pályát, és a sportfelügyelők szabálytalannak ítélték az előzést, és az utolsó körben öt másodperces időbüntetést osztottak ki Norrisnak, aki ennek eredményeképp elveszítette a harmadik helyet Verstappennel szemben.

Míg a McLaren vezetői háborogtak a szerintük helytelen döntés miatt, mert szerintük hagyni kellett volna, hogy a pilóták csatázzanak, Norris sportszerűen nyilatkozott. Megdicsérte Verstappent, mert nagyot harcoltak, de tisztelték egymást, és szerinte ezt a helyzetet nehéz volt elbírálni, ezért is tartott a sportfelügyelőknek ilyen sokáig, vagyis majdnem a futam végéig.

– Azért nem adtam vissza a pozíciót, mert azt hittem, szabályos volt a manőver – magyarázta Norris a futamot követően. – Úgy tűnik, nem volt az. Max is elhagyta a pályát, és ha valaki így védekezik, akkor azt gondoltam, megtarthatom a pozíciót. Ez így alakult, úgy érzem, én ott mindent jól csináltam, de nem én írom a szabályokat. Max remekül vezetett, jót csatáztunk.

Verstappen szűkszavú volt, amikor a célba érést követően az esetről kérdezték.

– Megvan a véleményem a történtekről, de nem kell itt elmondanom, csak hagyom, hogy a versenybírók tegyék a dolgukat – zárta rövidre a kérdést. – Nehéz futamon vagyok túl, nem voltam elég gyors ahhoz, hogy támadjak. Landóval kemény csatát vívtunk, mindent megpróbáltam, hogy magam mögött tartsam, és a dobogón végezni kiváló eredmény.