Durván nekimentek Szoboszlai Dominiknek: Itt az ideje, hogy a kispadra kerülj!

A Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában a Liverpool 3-1-re nyert a Milan otthonában, a harmadik gólt Szoboszlai Dominik szerezte, de azóta sokan bírálják. A Pool mai, Bologna elleni BL-meccse előtt a Football Fancast külön cikket szánt Szoboszlai Dominiknek, és keményen bírálja a magyar válogatott csapatkapitányát.

Szoboszlai Dominik gólöröme a BL első fordulójában a Milan otthonában Forrás: X/Liverpool FC

Szoboszlai Dominik helyett Curtis Jones?

– Szoboszlai nem produkálja azokat a számokat, amelyekre Arne Slot vezetőedző és a Vörösök szurkolótábora vágyik. A 23 éves játékos hét meccs után egy gólt szerzett és egy asszisztot adott, a Molineux-ban (a Wolverhampton elleni találkozón – a szerk.) nyújtott közömbös teljesítményét pedig az első félidőben elkövetett szörnyű hiba jellemezte, amikor egy kiváló beadás után a kapust lőtte telibe. […] Egy lefokozás a kispadra a Bajnokok Ligája-találkozón talán pont az a lökés lehet, amire a játékmesternek szüksége van – idézi a Csakfoci a cikk szerzőjét, aki megjegyzi, hogy Curtis Jones bevethető, és ma neki kellene kezdenie a Liverpool középpályáján Szoboszlai helyett.

„Sajnálom, Szoboszlai, de itt az ideje, hogy a kispadra kerülj” – így zárul a cikk.

A Rush the Kop portál is úgy véli, ezúttal Curtis Jones kap majd lehetőséget, de csereként Szoboszlai Dominik is pályára léphet. Honfitársunk eddig csak a West Ham United elleni Ligakupameccset hagyta ki – emlékeztet a Bors –, akkor 5-1-re nyert a gárda. A pozíciójára betett Diogo Jota lubickolt új szerepében, de érdekesség, hogy a portugál támadó szintén nincs ott a szurkolók Bologna elleni „kezdőjében”.

Az Anything Liverpool is Curtis Jonest favorizálja:

Az alábbi friss fotóhoz a Liverpool Facebook-oldalán azért akad hozzászóló, aki azt posztolta: „Alig várom, hogy Szobo bebizonyítsa, a gyűlölködők tévednek.”

Forrás: Facebook/Liverpool FC

John Aldridge: Szoboszlai még nem kész játékos

A Mandiner arról számolt be, hogy John Aldridge erős véleménycikket írt a Liverpoolról és a magyar labdarúgóról. (Aldridge profi karrierje alatt 673 mérkőzésen 363 gólt szerzett, ebből ötvenet a Liverpool mezében lejátszott 83 meccsén.) Az egykori Liverpool-játékos azzal kezdi írását, hogy jót mosolygott, amikor meglátta, hogyan reagált Szoboszlai arra, hogy a Wolverhampton elleni meccsen Arne Slot lecserélte a mérkőzés 73. percében. (Curtis Jones váltotta.) Némileg bosszúsan ingatta a fejét – pedig Aldridge szerint inkább hálásnak kellett volna lennia, hogy lecserélték, hiszen nem ez volt élete mérkőzése. „Minden játékosnak vannak olyan meccsei, amikor nem megy jól a játék, és ez minden bizonnyal ilyen volt számára” – fogalmaz a szerző.

A 10-es (támadó középpályás) szerepkörben Aldridge szerint Szoboszlai egyelőre nem mozog természetesen, és úgy véli, a középpályásoknak több különböző szerepben is meg kell állniuk a helyüket, a legjobbak pedig szinte mindegyikben képesek jól szerepelni. Szoboszlainak és a Liverpoolnak ki kell találnia, hogy melyik poszt illik hozzá a legjobban. John Aldridge szerint Szoboszlai egyértelműen nagy tehetség, és nem ok nélkül lett a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya ilyen fiatalon. De hozzáteszi, hogy a magyar középpályás még nem kész játékos, és meg kell értenie, hogy továbbra is fejlődnie kell.