Uszik és Fury visszavágója előtt a nehézsúly legszűkebb elitje lép ringbe a rijádi gálán

Múlt szombaton teljes telt ház, azaz 98 128 néző előtt, a Wembley-ben rendezték meg a Daniel Dubois–Anthony Joshua nehézsúlyú IBF vb-címmérkőzést, amelyen a WBA, a WBC, a WBO és az IBO világelsője, a nemrég egy repülőtéri incidens miatt pár órára letartóztatott, 37 éves Olekszandr Uszik (22-0, 14 KO) által leadott vb-övért léptek szorítóba a felek. Egy biztos, azt senki sem mondhatja, hogy unalmas volt a két brit óriás csatája, hiszen a 34 éves Joshua (28-4, 25 KO) négyszer is padlózott, majd ötödikre már nem tudott felkelni, így 27 éves Dubois végleg megérkezett a legjobbak közé.

Dubois tönkreverte Joshuát (Fotó: AFP)

Sokan megkérdőjelezik, hogy a múlt szombati gálát egyáltalán lehet-e überelni, és mára kiderült, hogy igen. Igaz, nézőszámot tekintve a december 21-i, Rijádban rendezendő szupergálán messze nem lesznek annyian, mint a Wembley-ben voltak, ám a szaúdi fővárosban ismételten összecsap egymással Uszik és a 36 éves Tyson Fury (34-1-1, 24 KO), ami jelenleg a királykategória csúcstalálkozója. Az első, májusi meccset az ukrán nyerte megosztott pontozással, ám ha hinni lehet a híreknek, a Cigánykirály életében talán harmadszor a lehető legkomolyabban felkészül a visszavágóra: az első még Vlagyimir Klicsko elleni ringháborúja volt, míg másodszor Deontay Wilder elleni második meccset vette komolyan.

Nos, a nehézsúly legjobb két bunyósának gálájához a legjobbaknak kell az előmeccseket is vívni. A december 21-i rendezvény főszervezője, a profi ökölvívás világába üstökösként berobbanó szaúdi üzletember/politikus Turki Alalshik létrehozta azt, amire jelenleg tán senki sem lenne képes: egy gálán lép ringbe a jelenlegi nehézsúly top tízes rangsorából hat bunyós. Vélhetően azért nem több, mert Dubois és Joshua nem tudna teljes mértékben felkészülni kettejük meccse után.

A főmeccs természetesen Usziké és Furyé, ám előttük két olyan párharc következik, melyen a legszűkebb elit lép ringbe. Összecsap egymással a WBO volt és jelenlegi ideiglenes világbajnoka, Joseph Parker (35-3, 23 KO), valamint a 32 éves veretlen német Agit Kabayel (25-0, 17 KO), akit a BoxRec már a harmadik legjobb bunyósnak tart a királykategóriában. Szintén ott lesz a szorítóban a világ jelenlegi ötödik legjobb nehézsúlyúja, a 41 éves kínai Zhilei Zhang (27-2-1, 22 KO), aki legutóbb a WBC volt világbajnokát, Wildert döngölte a ring padlójába. Vélhetően sokkal nehezebb dolga lesz december 21-én, ugyanis Rijádban a királykategória egyik új csillaga, a 31 éves kongói Martin Bakole (21-1, 16 KO) ellen lép szorítóba, aki jelenleg a WBO interkontinentális bajnoka, valamint a NABO övének birtokosa. Bakole augusztus 3-án az 5. menetben állította meg Los Angelesben a veretlen Jared Andersont.

– Szeretnék megküzdeni valakivel a top 10-ből. Zhanggal jó meccset csinálhatnánk, szeretném őt megállítani. De jöhetne Kabayel is, vele is nagy csata lenne, ahogy Joseph Parkerrel is – beszélt még augusztusban a terveiről Bakole. Álmában sem gondolta, hogy Turki Alalshik ilyen gyorsan teljesíti az óhaját.

Rácz Félix szerint a szaúdi üzletember az egyetlen ember jelenleg a világon, aki képes egy ilyen gálát összehozni.

– Sokan támadják Turki Alalshikot, hogy mi lesz, ha elfogy majd a pénze. Már bocsánat, de ez kit érdekel, amikor olyan bokszrangadókkal ajándékozza meg a világot, mint a Joshua–Uszik, az Uszik–Fury ringháború, vagy a jövő szombaton megrendezésre kerülő, négy éve várt Beterbiev–Bivol rangadó, ami a félnehézsúly, sőt, a jelenlegi profi boksz egyik, ha nem a legjobb meccse lehet. És mindennek a megkoronázása lesz a december 21-i rijádi gála, amely abból a szempontból mindenképpen történelmi esemény lesz, hogy a sportág történetében a királykategóriában még sosem bokszolt egy gálán a legjobbak közül hat világklasszis – fogalmazott az IBO supervisora.

Még sokan kíváncsiak a Fury–Joshua ringháborúra

És Alalshik már túlnéz még a rijádi gálán is.

– Ezek a nagy meccsek, és mindenki erre vár. Ha Tyson nyer, az azt jelenti, hogy látnunk kell őt Joshua ellen. Ez az egyik legnagyobb meccs a sportágban, és mindenki látni akarja. Még ha korábban vesztett is, az nem jelenti azt, hogy nincsen iránta érdeklődés, mert mindenki kíváncsi rá. Még mindig szeretnénk látni Tysont és Joshuát egymással szemben. Persze előbb nézzük meg Tysont, hogy mire megy másodszorra Usyk ellen. Ha Fury még mindig bunyózni akar, és december 21-én egy nagyszerű meccset ad nekünk, akkor biztosan látni akarjuk őt Joshua ellen. Ez hatalmas dolog lesz a szurkolók és a boksz számára – tett ígéretet Alalshik. És amit ő egyszer a fejébe vesz…