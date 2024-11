Megható ünnepséggel készülnek a hollandok a mieink elleni mérkőzésre

Ryan Babel (69 válogatottság), Kevin Strootman (46), Jeremain Lens (34), Eljero Elia (30), Davy Pröpper (19), Edson Braafheid (10), Ricardo van Rhijn (8), Siem de Jong (6), Ruud Vormer (4), Wout Brama (3) and Royston Drenthe (1). Ezt a tizenegy korábbi válogatott játékost búcsúztatja el a Holland Labdarúgó-szövetség a szombati Hollandia–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt.

Szép gesztus, talán érdemes lenne nálunk is meghonosítani. Persze egy-egy nagyságot, mint példuál a közelmúltban Dzsudzsák Balázst, Király Gábort vagy éppen Gera Zoltánt a magyar szövetség is elbúcsúztatott, de minden válogatott játékosnak kijár, hogy elköszönjönek tőle az elöljárók, az utódok és a szurkolók.

Az ünnepi holland tizenegyből kétségtelenül Babel és Strootman a két legnagyobb név – igaz, Elia és Braafheid viszont szerepelt a 2010-es vb-döntőben –, mindketten az elmúlt hetekben, sőt napokban jelentették be, hogy felhagynak az aktív játékkal. A 34 éves Strootman október 18-án, a 37 éves Babel pedig három napja, november 9-én jutott erre az elhatározásra.

Babel négy éven át, 2007–2011 között a Liverpoolban futballozott, talán Szoboszlai Dominikhez is lesz néhány kedves szava.

A két csapat októberben a Puskás Arénában 1-1-es döntetlent játszott egymással, a magyar válogatott negyven év után szerzett ismét pontot Hollandia ellen.

Marco Rossi keretéből Bolla Bendegúz, Szabó Levente és Kerkez Milos is kisebb sérüléssel bajlódik, utóbbi nem is utazott haza. A magyar válogatott szövetségi kapitány egyelőre csak helyette hívott be új embert, Schön Szabolcsot.

A hollandoknál Ronald Koeman továbbra sem számít a 98-szoros válogatott Memphis Depayra, aki a brazil Corinthiansban magára talált, újra ontja a gólokat.

Amennyiben győz, a magyar válogatott bebiztosítaná a második helyet a Nemzetek Ligája A osztályának 3. csoportjában.