Michelisz Norbert: Aztán január elején felébredsz, és elmúlik ez a részegség

– Ezen a bajnoki címek sem változtattak, pedig az első előtt azt hittem, hogy ha egyszer felérek a csúcsra, akkor életem kirakósa készen van. Így is volt, nagyjából három hétig. Aztán felébredsz január elején, tompul ez az érzés, és azt érzed, újra bizonyítanod kell. Így volt az első és a második bajnoki cím után, és így lesz most is.