Szoboszlai első bajnoki gólja a légió legnagyobb hétvégi slágere

A magyar légió legnagyobb híre a múlt héten vitán felül az, hogy Szoboszlai Dominik megszerezte első gólját a Premier League most futó idényében. Korábban a Bajnokok Ligájában már betalált egyszer, de a bajnokságban még adós maradt ezzel. Az is kérdés volt, hogy ott lesz-e a Liverpoolban a Southampton ellen, hiszen az utóbbi fordulókban csak csereként szállt be, ám ott volt, ráadásul végig, övé volt az első gól, a csapata pedig 3-2-re megnyerte a fordulatos meccset, és már nyolc pont az előnye a tabella élén a Manchester City előtt.

Kerkez Milos játékra kész volt a bajnoki meccsre (Fotó: Fotó: Getty Images/Michael Steele)

Az angol élvonal másik magyarja is a fókuszba került, itthon elsősorban azzal, hogy a válogatott meccseket ezúttal is lemondta, ugyanakkor a klubjában játékra kész. Ezt a Bournemouth menedzsere, Andoni Iraola részletesen megindokolta, és ismét a kezdőbe tette a magyar válogatott védőt, aki a 81. percig volt a pályán a Brightonnal szemben 2-1-re elbukott mérkőzésen. A Brigthon tíz emberrel fejezte be a meccset, a kiállítás Kerkeznek is köszönhető, mert az ellenfél játékosa az ellene elkövetett szabálytalanság után kapta meg a második sárga lapját.

Mindhárom Dárdai pályára lépett

A Championshipben, azaz az angol másodosztályban a Plymouth hazai pályán játszott Szűcs Kornélt végig bevetve 2-2-t a Watforddal, ugyancsak 2-2 lett a West Bromwich Albion és a Norwich City meccsének a végeredménye, a házigazdákat Callum Styles végig erősítette. A harmadik vonalban a Bolton 3-2-re legyőzte a Blackpoolt, Schön Szabolcs kezdett, és a 94. percben ő adta a győztes gólpasszt.

Schön Szabolcs (pirosban) győztes gólpasszt adott (Fotó: AFP)

Elméletileg magyarok összecsapásait is hozhatta volna a Bundesliga soros fordulója, ám nem tette. A Hoffenheim ezúttal sem nevezte a keretébe Szalai Attilát, így a csapata nélküle győzte le 4-3-ra az RB Leipziget, amelynek a kapuját Gulácsi Péter védte, a végig játszó Willi Orbán pedig gólt szerzett . A Dárdai Bencét az elsőtől az utolsó percig bevető Wolfsburg otthon 1-0-ra nyert az Union Berlin ellen, a vendégeknél Schäfer András a kispadon ragadt. A másodosztályban a Hertha Berlinben játszott 2-2-t az Ulmmal, Dárdai Márton végigjátszotta a mérkőzést, míg ifjabb Dárdai Pál a 32. percben állt be. A Preussen Münster Németh Andrással a csatársorban kapott ki 1-0-ra otthon az 1. FC Kölntől. A Braunschweig nem nevezte Szabó Leventét a Kaiserslauternben 3-2-es vereséget szenvedő csapatába.

Bolla Bendegúz sérülés miatt kihagyta a válogatott keddi, Németország elleni meccsét, de a jelek szerint felépült, játszott az osztrák élvonalban vitézkedő Rapid Wienben, amely a Tirol otthonában 0-0-ra végzett. Ugyanez lett a végeredménye a svájci St. Gallen és az Yverdon összecsapásának is, a hazai csapatban Csoboth Kevin kezdett, és az 58. percben cserélték le.

Az olasz élvonalban, a Serie A-ban a Parma Balogh Botondot végig a védelemben tartva az Atalantát fogadta, a vendégek 3-1-re nyertek. A másodosztályban a Spezia otthon 3-0-ra legyőzte a Südtirolt, Nagy Ádámot a kispadon „felejtette” az edzője. A francia első vonalba tartozó Le Havre a Nantes otthonában diadalmaskodott 2-0-ra, Loic Nego a egy maratoni hosszabbítás utolsó percben állt be, hazai szurkolók tüntetései miatt kétszer is meg kellett szakítani a mérkőzést. Cipruson az Omonia Nicosia 3-1-re legyőzte a vendég Apollon Limassolt, Lang Ádám a kispadon tapsolhatott a társainak. A görög első osztályban a Volosz Kovács Dániellel a kapuban és Koszta Márkkal a csatársorban 1-0-ra múlta felül az Ariszt, Koszta lőtte a gólt, a 85. percben lecserélték.

Sallainak csak majdnem jött össze a gól

Törökországban nagyon nehezen szerezte meg a három pontot a Galatasaray a Bodrumspor stadionjában. A mérkőzés előtt is sokat bírált Sallai Roland részt vett ugyan a győztes gól előkészítésében – 1-0 lett a vége –, ám kihagyott egy hatalmas helyzetet, és így továbbra sincs az új csapatában sem gólja, sem gólpassza – meg is kapta ezért a magáét a török médiában. A Rizespor Mocsi Attilával a védelmében az Eyupspor vendégeként győzött 2-1-re.

Nagy pofonba szaladt bele a belga élvonalban a Gent, amely az Anderlechthez látogatott el, a fővárosi csapat 6-0-ra nyert úgy, a 43. perctől egy, a 75. perctől pedig két játékosát kellett nélkülöznie kiállítás miatt, Vancsa Zalán nem volt részese ennek a súlyos vereségnek. Szaúd-Arábiában az al-Ittihad 2-0-ra legyőzte Szappanos Péter csapatát, az al-Fatehet, az eredmenyek.com osztályzatai alapján a magyar kapus volt a mezőny leggyengébbje.