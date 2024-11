Szoboszlai és Ronaldo divatbemutatójával vezeti fel az UEFA a Nemzetek Ligáját

A magyar válogatott a Nemzetek Ligájában a 4. fordulóban, az A divízió 3. csoportjában szombaton a hollandok vendége lesz Amszterdamban. A tízpontos németek mögött Marco Rossi és Ronald Koeman csapatának is öt pontja van, a második helyezett pedig továbbjut a kiesés szakaszba, ez is a meccs tétje. (A két csapat Budapesten 1-1-et játszott.) Válogatottunk csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa elegáns szerelésben érkezett meg a nemzeti csapatunkhoz, az Instagram-oldalára ki is tett egy fotót magáról, amit az UEFA átvett. Szoboszlai fotója az Instagramon gyorsan kapott 160 ezer lájkot.

Az Európai Labdarúgó-szövetség közzétette Jules Koundé érkezését is a francia válogatotthoz, aki most sportosra vette a figurát. A Barcelona védőjétől nem áll távol az egyedi outfit. A friss fotója az Instagramon már több mint 300 ezer lájknál jár, de az UEFA X-odalán Szoboszlai a népszerűbb.

Jules Koundé egyébként ma ünnepli a 26. születésnapját, ez pedig egy korábbi kép róla: