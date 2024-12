Kinek fontosabb, ki akarja jobban? A magyar kapitány sejti a választ

Bár a pénteki elődöntőben a norvégoktól 30-22-re kikapott az Európa-bajnokság elődöntőjében a magyar női kézilabda-válogatott, a csapat egyetlen tagja sem volt túlzottan elkeseredve. Bár a lányokat bosszantotta, hogy a világsztárokkal teletűzdelt északiak dolgát „csak” megnehezíteni tudták, a győzelemre kevés esélyük volt, de a lefújás után egytől egyig csillogó szemmel beszéltek arról, hogy vasárnap bronzérmet akarnak nyerni.

Győri-Lukács Viktória: A franciáknak több a vesztenivalójuk

Az éremmeccsel kapcsolatban a határozott kijelentések szombaton is elhangzottak a Stadthalléban tartott sajtóeseményen.

Azért jöttünk ide, hogy a nyakunkban ne az akkreditáció, hanem medál legyen. Azzal, hogy itt vagyunk a legjobb négy között az álmunk kisebb részét elértük, de van lehetőségünk a nagyobb álom, az érem elérésre

– jelentette ki lapunk kérdésére Győri-Lukács Viktória. A Győr szélsője azt is hozzátette, hogy érzése szerint a franciáknak van nagyobb veszítenivalója ma délután.

– Mi már azzal nagyon boldogok vagyunk, hogy itt vagyunk a négy között. Nem gondolom, hogy a franciák a bronzéremért jöttek ide. Nekünk nincs más feladatunk, mint élvezni azt, hogy itt vagyunk, pályára vinni mindazt, amiről az elmúlt hetekben beszéltünk – fejtette ki Győri-Lukács.

Miben bízhatunk a franciák ellen az Eb-bronzmeccsen?

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány úgy véli, hogy önbizalmat ad a magyar válogatott tagjainak, hogy a felkészülés alatt, októberben egyszer már sikerült legyőzniük a világbajnok, olimpiai ezüstérmes francia együttest. A szakember azt is hozzátette, hogy ugyan kedden három góllal kikaptak Franciaországtól, de annak az összecsapásnak a tanulságai sokat jelenthetnek a ma délutáni bronzmeccsen.

– Mindkét csapat készül a másikból. Mi is megnézzük a keddi meccset, de a dánok ellen pénteki elődöntőjüket is alaposan elemezzük. Van is mit, mert a franciák támadásban és védekezésben is mutattak újdonságot.

Bízom benne, hogy mentálisan sokkal erősebbek leszünk, mint az ellenfelünk. Ők az aranyéremért jöttek és az, hogy nem sikerült elérniük, sokat kivesz a játékosokból. Ezt meg kell lovagolnunk

– mutatott rá a siker egyik kulcsára a magyar kapitány.

Pályára léphetnek-e a sérült és beteg magyar játékosok?

A Norvégia elleni elődöntőt Szemerey Zsófi sérülés , Márton Gréta pedig betegség miatt hagyta ki. Biztosat nehéz lenne mondani, de a csapat háza tájáról hallani lehetett olyan véleményt, hogy aki csak lépni tud, az játszik a franciák ellen.

A magyar válogatott Franciaország elleni bronzmérkőzése vasárnap délután 15 óra 15 pereckor kezdődik a Stadthalle-ban, az Európa-bajnokság döntőjét ugyanott rendezik 18 órakor, a címvédő norvégok a dánokkal csapnak össze az aranyéremért.