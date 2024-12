Berlinbe magyar óriást várnak, Marco Rossi felfedezettjének magassága a téma

Nikitscher Tamás szeptemberben Németország ellen debütált csereként a magyar válogatottban, majd a rá következő négy Nemzetek Ligája-meccsen Nagy Ádám helyén már a kezdőbe állította őt Marco Rossi, és nem okozott csalódást. A 25 éves középpályás most meglovagolhatja ezeket a pozitív hullámokat, és akár már a télen külföldre igazolhat, ami a fejlődése, és így a válogatott szempontjából is fontos lehetne. Az elmúlt napokban az a hír járta, hogy Nikitscher iránt Németországból érdeklődnek, az egyaránt másodosztályú Hertha és a Hannover is a kérője lehet.

Nikitscher Tamás fejjátéka sokat érhetne a Hertha számára is. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Minderre ráerősítve megjelent egy friss cikk a Hertha ügyeiben jártas helyi lapban, a Berliner Kurierben, amely Nikitscher Tamás leigazolásának a lehetőségét és hasznát járja körbe.

Már a cikk címe is beszédes: „Túl alacsony a középpálya, érkezik a magyar óriás?”

A Berliner Kurier elemzése szerint a feljutásról álmodozó Hertha azért is áll jelenleg a csalódást keltő 12. helyen a Bundesliga II-ben, mert hazai pályán katasztrofális a teljesítménye, nyolc meccsből csak kettőt nyert meg Berlinben, ezért mindenképpen erősíteni kell a télen, egy új középcsatár mellett középpályásra is szükség van. Ez utóbbi lehet Nikitscher Tamás, akinek a 193 centiméteres magasságára figyeltek fel a németek, ez alapján némi túlzással „óriásnak” nevezve őt.