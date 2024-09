Könyveket tetováltatott magára Marco Rossi újonca, az egykori mesemondó kisfiú

Nikitscher Tamás bal alkarját érdekes tetoválás díszíti. Három könyv látható rajta, amelyek kinyílnak, mintha beléjük lapoznának, középen pedig egy fa törzse köti össze őket. Sokan most ismerkednek a kecskeméti futballista nevével, aki az elmúlt napokban a németek és a bosnyákok ellen szerepelt először a magyar válogatottban mindössze 26 NB I-es fellépéssel a háta mögött. Aki először látta őt, annak is feltűnhettek a karjait borító tetoválások.

Nikitscher Tamás (ötösben) valószerűtlen utat járt be a válogatottságig (Fotó: Csudai Sándor)

– Tudom, hogy megosztó, de én szeretem a tetoválásokat, mindnek kigondolt jelentése van, és vannak pillanatok, amikor egyszerűen jó rájuk nézni – mondta lapunknak Marco Rossi legújabb, immáron kétszeres válogatott felfedezettje. – Vannak köztük olyanok, amelyeknek személyes üzenetük van, a családdal kapcsolatosak, vagy a nekem fontos dolgokat jelképezik. Ilyen a könyvek motívuma is.

Hozzátette: – Az olvasás kiskorom óta szerves része az életemnek. Gyerekként vers- és mesemondó versenyekre jártam, és a mai napig sokat olvasok, sokféle témában, a regényektől az önfejlesztő könyvekig. A három könyv képe a karomon azt jelenti, hogy minél több tudást szívunk magunkba az olvasással, annál nagyobbra növünk, ahogyan a fa is terebélyesedik.

Ha semmi mást nem tudtunk volna Nikitscher Tamásról, ezen a ponton akkor is világossá vált volna, hogy nem hétköznapi futballistáról van szó. Rácáfolva a sztereotípiákra, a 24 éves középpályás nem csak a játékot olvassa. De persze azt is, így kerülhetett be a válogatott kezdőjébe a bosnyákok ellen Nagy Ádám helyén, aki eddig Marco Rossi érinthetetlen embere volt, akire akkor is számított, amikor a klubjában alig játszott.

Övé a legjobb passzpontosság a válogatottban

Nikitscherre fontos feladat hárult a középpálya közepén, ahol stabilitást kellett adnia a csapatnak és a passzok elől sem bújhatott el. Jól teljesített: 93,5 százalékos pontossággal passzolt, ezzel két NL-meccs után a legjobb a magyar válogatottban , és a négy labdaszerzése sem rossz a németek és a bosnyákok elleni összesen 98 perce alatt, Szoboszlai Dominik például öt labdát szerzett mindkét meccset végigjátszva.

– Sosem vagyok elégedett magammal, most sem voltam az, de arra büszke vagyok, hogy pozitív visszajelzéseket kaptam a kapitánytól is – árulta el Nikitscher, akit Marco Rossi biztatott a jövőre nézve. – Azt mondta, hogy jó úton járok, és még többet kell dolgoznom, hogy előrébb léphessek, ami számomra sem volt kérdés. Óriási lelki pluszt kaptam a válogatottban szerzett élményekkel, és azon leszek, hogy ez a lendület sokáig kitartson.

Nikitscher és a Jóisten: Egy éve a térdemet kötöztem, de…

Egészen hihetetlen történet Nikitscher Tamásé, hiszen egy éve ilyenkor még műtét után lábadozott, 2023 augusztusában súlyos térdsérülést szenvedett, ami után csak idén áprilisban térhetett vissza a pályára. Az előző szezon végén hat, és a mostaniban ugyancsak hat NB I-es bajnokin játszott, tehát összesen 12 tétmeccsen lépett pályára a sérülése és a válogatott debütálása között a Kecskemétben.

A Kecskemét középpályása jó mutatókat produkált Marco Rossi együttesében (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

– Marco Rossi elmondta, hogy a sérülésem előtt figyelt fel rám, tehát régebb óta követte a teljesítményemet, és kíváncsi volt rá, hogyan térek vissza a sérülésből – mesélte Nikitscher, akinek korábban is volt már súlyos sérülése, akkor porcműtét miatt egy évet kellett kihagynia. A vele ellentétben utánpótlás-válogatott öccse, Nikitscher Gergő pályafutása sérülések miatt igen korán véget ért, és 24 éves korára már Tamásnak is vannak keserű kihagyásai.

– Genetika? – tettük fel a kérdést. – Nem – felelte határozottan. – Gergő és én más testfelépítésűek vagyunk, az én bajaim rossz mozdulatokból születtek, nem a genetikából fakadtak. Nem félek a sérülésektől, és nem is zuhantam össze, amikor legutóbb meg kellett műteni. Igen, egy éve még a térdemet kötözgettem, de meg sem fordult a fejemben, hogy nem folytathatom, a műtét másnapján már azon voltam, hogy mihamarabb visszatérjek. A rehabilitáció 0–24 órás projekt, és ha fejben jól kezeled, akkor mentálisan megerősít. Mindig hittem benne, hogy ha alázattal dolgozom, akkor a Jóisten hozzásegít a céljaimhoz. Most pedig gyerekkori álmom vált valóra a válogatottsággal.

Egyetlen év után otthagyta a szombathelyi akadémiát

Valószerűtlen utat járt be idáig. Zalaegerszegen kezdett futballozni, ahonnan bekerült az akadémiai rendszerbe, de hiába. Mindössze egy évet töltött Szombathelyen, az Illés Akadémián. – Tizennégy-tizenöt éves voltam akkoriban, és nem éreztem azt, hogy ott volt a helyem – húztuk ki belőle, de leszögezi, hogy nincsenek benne negatív érzések. Visszatért a ZTE-hez, majd Debrecenbe igazolt, ott érettségizett, játszott a DEAC-ban és Makón, majd 2022 januárjában került az NB II-es Pécshez, onnan pedig egy év után az élvonalbeli Kecskeméthez Szabó István vezetőedző hívására.

A bosnyákok elleni NL-meccs után a szabadnapján is meglátogatta a kecskeméti csapattársait, és vitt egy címeres mezt a klubnak, amelynek sokat köszönhet. Egyet az édesapjának, egyet a menyasszonyának is félretett. – Sokaknak adnék még, több mezre lesz szükség – jegyezte meg viccesen. Ha továbbra is jól teljesít, lesz rá alkalma.