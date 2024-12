Kovács Kokó István szerint Hámori Luca nem dolgozott meg az olimpiai pluszjutalomért

November 9-én, a Magyar Ökölvívó-szakszövetség (MÖSZ) közgyűlésén megválasztották elnöknek a magyar ökölvívás ikonját, Kovács Kokó Istvánt, aki ígéretéhez híven azonnal nekiállt a munkának, hiszen az eddigi rendszer egyszerűen életképtelen volt. Megkezdődött és még javában zajlik a szövetség jogi és gazdasági átvilágítása, de ami a legfontosabb volt, megszervezni és az anyagi hátteret megtalálni a szerdán kezdődő felnőtt magyar bajnoksághoz.

Amióta megválasztották a Magyar Ökölvívó-szakszövetség elnökének, Kokó éjt nappallá téve dolgozik. Fotó: Hegedűs Márta

– Természetesen november 11-e, hétfő reggel óta mindennap azon dolgoztunk, hogy felálljon az a működési rend, ami garantálja a magyar ökölvívás felemelkedését, de sajnos az átadás-átvétel nagyon nehezen megy, és általunk eddig nem ismert problémával kell szembenéznünk. Arról senkinek nem volt tudomása, hogy milyen gazdasági helyzet vár ránk, de reméltük, hogy az idei év megoldható a megmaradt állami támogatásból. Ezzel szemben kiderült, ha minden kötelező érvényű kötelezettséggel számolunk, veszélybe kerülhet a szövetség likviditása – nyilatkozta korábban a Magyar Nemzetnek Kovács Kokó István.

Azóta november végén sikeresen megrendezték utánpótlás magyar bajnokságot, míg rohamléptekben helyre tettek mindent a felnőtt bajnoksággal kapcsolatban úgy, hogy az előző vezetés semmit nem készített elő. A MÖSZ elnöke az Indexnek adott interjújában elmondta, a sportállamtitkárság mintegy tízszázalékos, igen jelentős kiegészítést tett a szövetség költségvetéséhez, így gond nélkül megrendezhetik a 101. felnőtt országos bajnokságot a Gerevich Aladár Sportcsarnokban, amin információink szerint az olimpia óta pihenő Hámori Luca is elindul.

Megrendezett bajnokságok, megemelt pénzdíjak

– Egyáltalán nem magától értetődő, hogy szerdától meg tudjuk rendezni a magyar bajnokságot, mert amikor átvettük a szövetséget, kiderült, hogy a kasszában csak az alapszintű működéshez elegendő pénz van, a tervezésnek, a bajnokságnak sem volt fedezete, vagy csak nagyon szűken, a pénzdíjakról nem is beszélve – beszélt Kokó a problémákról.

Ugyanis megemelték a pénzalapot, az aranyérmesek a tavalyi 150 ezer forinttal szemben most 200 ezret kapnak, az ezüstérmesek jutalma 100 ezer, a bronzérmeseké 50 ezer forint lesz. Ráadásul az állami segítséggel folytathatják a versenyzők részére zajló ösztöndíjprogramjaikat, amelyek augusztus elsejétől forráshiány következtében leálltak.

Kovács Kokó István addig nem vesz fel egy fillér fizetést sem, amíg nem konszolidálódik a MÖSZ anyagi helyzete. Fotó: Földi Imre

Noha a megválasztása előtt nem titkolta, fizetésért cserébe végzi majd az elnöki munkáját, most elárulta, jelenleg egy fillér járandóságot sem vesz fel, amíg nem konszolidálódik a szövetség és a sportág anyagi helyzete, amíg mindenki meg nem kapja a neki járó, de elmaradt pénzt.

– Jóllehet az az elvem, hogyha valaki dolgozik, akkor az kapja is meg a munkája ellenértékét, a jelenlegi helyzetben nem éreztem volna erkölcsösnek, hogy én fizetést kapok, miközben a versenyzők, klubok felé több hónapos tartozásunk van – közölte.

Nagy teher a MÖSZ-nek a Hámori Lucának beígért pluszjutalom

Mint mondta, az egyik legnagyobb teher annak a bizonyos, duplájára emelt olimpiai pénzjutalomnak a kifizetése, amit fedezet hiányában ígért meg a MÖSZ-t vezető előző triumvirátus a Párizsban ötödik helyen végzett Hámori Lucának, miután az olimpia talán legnagyobb botrányhősétől, Imane Heliftől vereséget szenvedett.

– Ezt nem tudjuk kifizetni, legalábbis most nem, aztán jövőre, ha ismert lesz a 2025-ös költségvetésünk, megpróbálunk kidolgozni egy olyan megoldást, ami Lucának is jó, meg nekünk is. Azt mindenesetre látni kell, hogy ő nem dolgozott meg a bronzérmesnek járó pénzjutalomért – fogalmazott keményen Kovács Kokó István. Halkan tesszük hozzá mindehhez, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Gyulay Zsolt már Párizs után jelezte, nem ért egyet Hámori Luca megemelt jutalmával, míg a férfiak között szintén ötödik helyen végzett, korábbi olimpiai bronzérmest legyőző Kovács Richárd is jelezte, mivel egyforma helyezést értek el, egyforma jutalmazás jár nekik.

Nem keres bűnbakot az eltűnt pénzek miatt

A magyar ökölvívás, részben a két olimpiai ötödik helynek is köszönhetően, egy kategóriával feljebb lépett, a harmadikból a másodikba. Éppen emiatt Kokó nem keres bűnbakokat, nem próbál felelősöket találni, hanem arra koncentrál, hogy az érkező állami forrásokat a leghatékonyabban használják fel a magyar ökölvívás felemelése érdekében.

– Energiát, időt vonna el a bűnbakkeresés a munkától, márpedig munkánk van bőven. Attól nem fog jobban bokszolni, mondjuk, a könnyűsúlyú magyar bajnok, ha kiderítjük, tavaly, öt éve, tíz éve hová tűntek a pénzek. Egyvalami fontos: a ránk bízott állami forrásokat a legcélszerűbben, leghatékonyabban kell felhasználnunk – állította Kovács Kokó István.