Szabó István már aláírhatott, ő lesz a Honvéd futballcsapatának vezetőedzője

A labdarúgó NB II-ben a 15. forduló után a Honvéd 13 ponttal áll az utolsó, 16. helyen. A Laczkó Zsolt által irányított gárda mérlege 3 győzelem, 4 döntetlen, 8 vereség. A kispestiek szombaton a Bozsik Arénában 1-0-ra nyertek a Vasas ellen, de információink szerint ez sem mentette meg Laczkót, a Honvéd hamarosan bejelenti, hogy Szabó István, a Kecskemét korábbi vezetőedzője veszi át az irányítást.

A futballhírekre szakosodott Öltözőn Túl Facebook-oldal is arról számolt be, hogy Szabó István már alá is írta a szerződését a Honvédhoz.