Dárdai Pál odaszúrt a Herthának: nem hallgattak rá Szoboszlai kapcsán

Dárdai Pál az édesapjáról elnevezett véméndi futballtornán adott interjút a Hír TV-nek, amelyben elárulta, hogy jelenleg jól érzi magát a háttérszerepben, amit a Hertha nagyköveteként és kelet-európai játékosmegfigyelőjeként betölt. Ezzel kapcsolatban kicsit oda is szúrt a berlini klubnak, amikor elmesélte, évekkel ezelőtt az ajánlására Szoboszlai Dominik és Csoboth Kevin is a Herthába kerülhetett volna, de nem hallgattak rá.

Dárdai Pál őszintén beszélt a Hertháról és a fiairól is (Fotó: MTI/EPA/Friedemann Vogel)

– Amikor Csoboth Kevin és Szoboszlai Dominik egészen picik voltak, én már leadtam a nevüket a Herthánál, abban az időben én jártam a világot az U15-ös csapatommal, láttam őket játszani, nemcsak a Főnixben, hanem máshol is – idézte fel Dárdai Pál. – Mindig leadtam rengeteg nevet, de valahogy elkallódtak, talán majd most komolyabban veszik, mert anyagi hiány van.

Visszanézve valóban nagy hiba volt, hogy „elkallódott” az a papír, hiszen Szoboszlai a Liverpool sztárjaként jelenleg 75 millió eurót ér, míg a Bundesligába való visszajutásról egyelőre csak álmodozó, a másodosztályban a 12. helyen álló Hertha teljes keretének az értéke kevesebb ennél, 53,6 millió.

Dárdai Pál nem akart együtt dolgozni a három fiával

A berlini klub vezetőedzői posztjáról az előző idény végén távozó Dárdai Pál arról is beszélt, hogy amikor harmadjára felkérték a csapat irányítására, a fiai miatt nem akarta elvállalni, végül mégis megtette.

– Nem akartam együtt dolgozni a három fiammal – jelentette ki. – Hiába jó futballisták, sajnos olyan a társadalom, hogy nyolc emberből hét duzzog emiatt, hogy miért. Nem értik. Azért örülök, hogy Bence elment, mert nem mondhatják, hogy az apukája rakta be, vagy más hangok. Most már mindenkinek be kell szépen csuknia a száját és el kell fogadnia, hogy nem azért tették be, mert ott van az apukája, hanem mások is berakták és építik.

Bencéről: „Előnye, hogy csapatkapitány-helyettes a német válogatottban”

Az említett Dárdai Bence, a legkisebb fiú tavaly nyáron az élvonalbeli Wolfsburgba igazolt, amelyben októbertől berobbant a Bundesligába, már az első gólját is megszerezte.

Dárdai Bence már a Wolfsburg mezében játszik (Fotó: DPA)

– Bence első körben már többet ért el, mint amire számítottunk. Azért ment el Wolfsburgba, mert meggyőzték, nagyon jó körülmények vannak, nagyon komoly játékosokkal edzhet 18 éves kora ellenére, a napi automatizmusokat magába tudja szívni, ott a legolcsóbb játékos értéke is 8 millió eurótól kezdődik, egészen harmincmillióig.

Nagy előnye, hogy csapatkapitány-helyettes a német U19-es válogatottban, ahol tudják, mennyire terhelhető, meg szokták kérdezni, mennyit játsszon és melyik poszton. Nagyon nagy szerencséje volt, hogy amíg nem lépett pályára a Wolfsburgban, lejátszott négy-öt komoly mérkőzést ezen a szinten. Neki még két-három év kell, hogy kész játékos legyen.

Mint ismert, Dárdai Bencét Marco Rossi már idén szeretné meghívni a magyar válogatottba, ám ő egyelőre a német utánpótlás-válogatottban szerepel.

Mártonról: Jót tett neki, hogy Willi Orbán mellé került a válogatottban

Már alapember a magyar válogatottban Dárdai Márton, aki korábban szintén német U-válogatott volt. A 22 éves középső fivér védőként a Hertha kezdőjének is stabil tagja.

– Marcinak nagyon jót tett a magyar válogatott, hogy Willi Orbánnal párban játszik, egy hónapban tíz napot együtt edzenek, neki nagyon jót tett ez a sorozat – mondta róla Dárdai Pál. – Marci nagyon technikás középső védő, jól olvassa a játékot, jól tud helyezkedni, párharcokban sokat javult, de még kell neki fejlődnie ebben és akkor meglesz, 23-24 évesen érik be egy középhátvéd.

Palkóról: Nekem még mindig ő a legjobb, de túl érzékeny ember

Ami a legidősebb Dárdai fiút illeti, a 25 éves Palkó apja távozása után az új edzőnél kiszorult a Herthából, emiatt az átigazolása is küszöbön állhat. Dárdai Pál szerint ő többet érdemelne.

– Szerintem Palkónak többet kellene játszania az alapján, amit hallok, ahogyan edz és amilyen képességei vannak – mondta az apa. – Én nekem még mindig Palkó a legjobb futballista, de ez nem jön ki. Ő egy túl érzékeny ember, egy más karakter.

A teljes interjú itt nézhető meg: