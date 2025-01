Északmacedón reakció a botrányra a kézilabda-vb-n: hallgatás, sőt vádaskodás + videó

A Fokus szikár tudósításában azt olvashatjuk, hogy a válogatott 37-32-re kikapott Hollandiától a D csoport 2. fordulójában Varasdon, Kiril Lazarov szövetségi kapitány együttese nagyot küzdött az esélyesebb favorit ellen, de nem bírt a gyors „tulipánokkal”, és a dán játékvezetők több megkérdőjelezhető döntése is sújtotta őket. A lap kiemeli, hogy a válogatott az első húsz percben remekül játszott, az első félidőben sokáig vezetett, de a hollandok 17-13-ra fordítottak, a szünetben már 18-15 volt az állás. A második félidőben többször felzárkóztak két gólra, 34-32-re is, de végül öt góllal kikaptak. Az északmacedón portálok még azt emelik ki, hogy a válogatott legjobb játékosa a kilenc gólig jutó Filip Kuzmanovski lett. A Libertas, a TRN, a Vecer és a Lokalno a tudósításában arról nem ír, hogy mi történt a mérkőzés uán, hogy az északmacedónok különféle tárgyakkal dobálták a hollandokat, és sörrel igyekeztek leönteni őket.

Az északmacedón szurkolók



„Érdekes” az északmacedón álláspont

A Bitola ír a meccs utózöngéiről is, megemlítve, hogy a két dán játékvezető, Mads Hansen és Jesper Madsen több vitatott döntéssel vívta ki az északmacedón szurkolók haragját. „De mindennek a csúcspontja a hollandok és dánok tiszteletlensége volt a meccs után. A mérkőzés legjobb játékosainak kihirdetésekor az ellenfél és a játékvezetők lerohantak a pályáról, tovább dühítve a macedón szurkolókat, Olsson szövetségi kapitány pedig még a macedón szurkolókkal is meg akart küzdeni” – írja lap, és még azt is, hogy „3000 macedón tapssal és énekelve küldte az öltözőbe a kézilabdázókat, akik ha vasárnap nyernek Guinea ellen, akkor továbbjutnak a csoportból, és a középdöntőben is Varasdon maradnak. Ott, ahol pénteken is piros-sárgára színezték a lelátókat.

Nos, Staffan Olsson a szurkolókkal nem akart „küzdeni”, az északmacedón válogatott egyik stábtagjával szólalkozott össze, de gyorsan elhúzták. Amikor ment le a pályáról, a győzelem jelét mutatta a holland szurkolóknak, akkor köpték le. Korábban a magyar válogatott elleni meccsen együttesünk kapusát, a második félidőben a kemény mag előtt a kapuban álló Palasics Kristófot is köpködték az északmacedón drukkerek.