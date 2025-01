Botrány a lelátón, sima magyar győzelem a pályán

Pénteken este a magyar férfi-kézilabdaválogatott hozta a kötelező győzelmet Guinea ellen és már biztos résztvevője a kedden kezdődő középdöntőnek. A mérkőzés az elvártak szerint alakult, az afrikai vb-újonc ugyan becsülettel küzdött, de nem tudta megnehezíteni válogatottunk dolgát. Ha csak ennyi történt volna pénteken este Varasdon, akkor mindenki boldogan hagyhatta volna el a csarnokot. A lelátón viszont sajnos több izgalom volt, mint a pályán.

Botrányba fulladt a pénteki első meccs

Az északmacedón szurkolók már a szerdai mérkőzésen is megtöltötték a Varasd Aréna felét. Nem túlzás, pokoli hangulatot teremtettek a magyarok elleni összecsapásra is. Sajnos nem csak szurkoltak, kézilabdapályákon ritkán látható sportszerűtlen légkört teremtettek. A második félidőben a kemény mag előtt a kapuban álló Palasics Kristófot köpködték, emellett mindent, amit a zsebükben találtak, azt be is dobták a pályára, olykor a sörüket sem sajnálták, azt is a pályára locsolták. Nagyobb balhé csak azért nem kerekedett, mert válogatottunk kapusa tűrte a megpróbáltatásokat és igyekezett a meccsre koncentrálni.

Péntekre a helyi szervezők új, a korábbinál szigorúbb biztonsági intézkedéseket léptettek életbe. Telefontöltő, öngyújtó, elektromos cigaretta nem kerülhetett be az arénába. Ezeket egy asztalon gyűjtötték, akik szerencsések voltak, vissza is kapták a meccs után. Csakhogy a csoportosan érkező északmacedón szurkolókkal szemben kevésbé tudták érvényesíteni ezeket a hirtelen hozott szabályokat.

A nap első mérkőzésén, az Észak-Macedónia–Hollandia összecsapáson többször is állt a játék, mert a hollandok jelezték, hogy áll a sör a pálya szélén vagy éppen valami berepült a játéktérre. Hiába csitította és kérte kulturált szurkolásra a sajátjait az északmacedón csapat, a botrány kódolva volt a mérkőzésbe.

A biztonsági szolgálat tehetetlen volt az északmacedón szurkolókkal szemben Fotó: Mirkó István

A sportág legendáját arcon köpték

A sportághoz és a világbajnoksághoz is méltatlan események zajlottak a lelátón és a pályán. A csapatok a lefújás után felsorakoztak középre, várták, hogy kihirdessék a meccs legjobbját. Amikor kiderült, mily meglepő, hogy a győztes hollandok adják a meccs legjobbját, az északmacedón szurkolók amit lehetett, a pályára dobtak.

A hollandok nem várták meg a ceremóniát, az öltözőbe szaladtak. Közben kapták a nyakukba a lelátóról válogatás nélkül behajigált tárgyakat. A mélypont akkor érkezett el, amikor a kijárat felé igyekvő holland kapitányt, a háromszoros olimpiai ezüstérmes, kétszeres világbajnok, négyszeres Európa-bajnok svéd Staffan Olssont egy északmacedón „szurkoló” arcon köpte a lelátóról. Ez ebben a videóban is jól látszik 1 perc 18 másodpercnél.

Érthetetlen fellépés a biztonsági szolgálattól

A nap második meccsére, a Magyarország–Guinea mérkőzésre béke költözött a lelátóra. A magyarok békésen szurkoltak, itt esély sem volt a botrányra. Egészen addig, ameddig a helyi biztonsági szolgálat be nem ment a szektorba és teljesen érthetetlen dolgokat kért a magyar szurkolóktól. Hogy miért tőlük, arra csak egyetlen magyarázat van: az északmacedónoktól nem merték.

Először csak azt nem engedték, hogy a kapu mögötti lelátón a korlátra támaszkodjanak a szurkolók, majd ezt akadályozandó nemes egyszerűséggel beálltak eléjük, igencsak megnehezítve a pályán történtek követését. Ez jogosan nem tetszett a magyar szurkolóknak, de a szócsatánál több nem történt. Itt is volt egy mélypont, ami érthetetlen és megmagyarázhatatlan. Az egyik, Tatabánya feliratú magyar zászlót levetették a szektor egyik korlátjáról. Hogy ne legyen nagyobb baj, abban a magyar válogatott csapatvezetője, Nagy László és a meccskeretből kimaradó kapus, Bartucz László is komoly szerepet vállalt. A szurkolók és a biztonsági szolgálat között igyekeztek békét teremteni, szerencsére sikerrel.

A válogatott hozta a kötelezőt

Persze közben volt egy mérkőzés is, ahol a magyar válogatott szemernyi kétséget nem hagyott afelől, hogy lényegesen jobbak az egyébként lelkesen küzdő, helyenként szép megoldásokat és jó kapusteljesítményt hozó guineaiaknál.

Örülök neki, hogy a csapat az egész mérkőzésen koncentrált. Bár ez egy könnyű mérkőzésnek tűnhetett, de belülről egyáltalán nem volt az. Guinea mérkőzésről mérkőzésre fejlődik, vannak nagy lövői, oda kellett rájuk figyelni. Örülök neki, hogy a kellő mennyiségű különbséget közé tudtuk tenni a végére

– fogalmazott a lefújás után Mikler Roland.