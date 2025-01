A Manchester City sorra igazol, Guardiola ideges

A sohasem látott kudarcsorozata után már lassan összekapja magát a Manchester City, ahogyan azt az előző bajnokiján, az Ipswich ellen is tette, és idegenben 6-0-ra páholta el az újoncot. Pep Guardiola csapata ugyanakkor még nem teljesen a régi, így becsúsznak olyan vereségek is, mint szerdán a Paris Saint-Germain elleni, amikor nem elég, hogy kétgólos előnyt hagyott veszni a City, hanem 4-2-re ki is kapott, és ezzel egy fordulóval az alapszakasz lezárulta előtt a vonal alá csúszott a Bajnokok Ligájában.

Két döntő vár a Cityre

A Premier League-ben ötödik együttes nem a szokott helyét foglalja el a bajnoki tabellán sem, sőt egy meccsel többet játszva tizenkét pont a lemaradása az éllovas Liverpoolhoz képest. Szombaton abban a reményben lép pályára, hogy egyáltalán a BL-indulást biztosító helyre lépjen. Ehhez szombat este (18.30, tv: Spíler1) a Chelsea-t kellene legyőznie, amely éppen ennek a negyedik helynek a birtokosa.

Guardiolát láthatóan megviselték az elmúlt hetek, már akkor feszült volt, amikor megérkezett a pénteki sajtótájékoztatóra, leült, majd a székével akadtak gondjai, mielőtt a kérdésekre válaszolt volna.

Nagyon fontos meccs lesz ez, egy jó csapattal mérkőzünk meg, szomszédok vagyunk a tabellán annak ellenére is, hogy mekkora problémákkal küzdöttünk. Az előttünk álló napok, a következő két meccs nagyon fontos lesz számunkra, mintha két döntőt játszanánk

– hívta fel a figyelmet a katalán szakember a Club Brugge elleni, jövő keddi Bajnokok Ligája-mérkőzésre, amely a továbbjutásról dönt. Guardiolának nincsenek kétségei afelől, hogy a csapata ott lesz a BL kieséses szakaszában. – Megoldjuk a feladatot. Miért kellene másképp gondolkoznom? Optimista vagyok.

A Chelsea-re rátérve a manchesteriek menedzsere elmondta, lenyűgözte, amit a tavaly nyáron kinevezett Enzo Maresca elért a csapattal, Guardiola már az idény előtti felkészülési mérkőzésen, amelyet a City 4-2-re nyert meg, is látta a fejlődés jeleit a londoniakon. Guardiola agyondicsérte kollégáját és annak munkáját, nem véletlenül, hiszen barátok az olasz trénerrel, aki az edzői stábjának a tagja volt, amikor az égszínkékek tripláztak a 2022/23-as idényben.