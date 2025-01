Van Dijk csalódott, erre nem gondoltak a Liverpoolnál

A Manchester United nem találja a kiutat a gödörből, vasárnap az Anfielden viszont olyan teljesítménnyel rukkoltak elő, amely egy pontot hozott nekik. Először ők vették be a Liverpool kapuját, amire két góllal válaszolt a hazai gárda, hogy aztán a 80. percben a manchesteri Amad Diallo beállítsa a 2-2-es végeredményt. És akár MU-győzelemmel is végződhetett volna a Premier League 20. fordulójának slágermeccse, ha Harry Maguire a hosszabbításban jóval pontosabban céloz, és legalább a kaput eltalálja.

A BBC kamerái előtt a Liverpool csalódott csapatkapitánya, Virgil van Dijk felidézte az ominózus jelenetet.

– Ha őszinték akarunk lenni magunkkal, sokkal rosszabbul is járhattunk volna, mert a végén volt egy nagy helyzetük. Ettől függetlenül csalódott vagyok, hogy hazai pályán pontokat veszítettünk, de ez van, tovább kell lépnünk, és így is teszünk – magyarázta a holland óriás. – Sikerült megfordítanunk az állást, ezután az irányításunk alatt kellett volna tartani a mérkőzést, és három-négy passznál hosszabb időre is megtartani a labdát. Ehhez képest voltak könnyen eladott labdáink, és túl sok teret engedtünk az ellenfélnek. Nem vagyunk tökéletesek, még fejlődünk, és ebből is tanulni fogunk.

A Liverpoolnál nehéz meccsre számítottak, azt meg is kapták a Manchester United ellen (Fotó: AFP/Darren Staples)

A Liverpool nem bízta el magát a meccs előtt

Ezek után felvetették Van Dijknak, hogy a Liverpool talán túlságosan elbízta magát a meccs előtt, mivel a Manchester United szenved. A hétvége előtt csak a Premier League tabellájának 14. helyén állt a csapat, és az előző nyolc mérkőzéséből csak kettőt nyert meg. Van Dijk szerint azonban szó sem volt elbizakodottságról, komolyan vették a találkozót.

– Csak a médiában vannak ilyen felvetések, mi nem gondolunk ilyesmire. Egy nehéz meccsre készültünk, amilyenben aztán részünk is volt. Mi mindig a következő mérkőzésre összpontosítunk, és nem a tabellát figyeljük – szögezte le a védő.