Az újév első nagy rangadóján feszül egymásnak a Ferencváros és a Győr

A magyar kézilabda számára a hazai liga legnagyobb presztízsű találkozójával kezdődik a 2025-ös naptári év, a 11. játéknap szombat délutáni rangadóján (tv: M4 Sport, 16.00) ugyanis a bajnok és kupagyőztes Ferencváros a Bajnokok Ligája-címvédő Győrt fogadja. A mérkőzést megelőzően az eddigi tíz bajnokijukat megnyerő, 20 ponttal álló győriek vezetik a pontversenyt, egypontos előnnyel megelőzve az októberben, Debrecenben pontot vesztő FTC-t.

A válogatottal Eb-bronzérmes Győri-Lukács Viktória korábban az FTC játékosa is volt, most vendégként érkezik az Elek Gyula Arénába (Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA)

Fel kell készülni a zajra

A két csapat közös történetének 111. összecsapása előtt különleges helyzetben van az ETO trénere, a svéd Per Johansson, aki 2024. márciusi kinevezése óta eddig csak egyszer, Győrben vezethette csapatát a nagy rivális ellen. Akkor, azaz tavaly májusban a Győr nyert 32-30-ra, az a vereség azonban még belefért a Ferencvárosnak, amely a Magyar Kupa megnyerése mellett a bajnoki serleget is elhappolta a Győr elől 2024-ben.

A győriek vezetőedzője, Per Johansson készen áll a rangadóra (Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA)

– Az igazat megvallva nagyon-nagyon várom, hogy részese lehessek ennek a párharcnak. Tudom, hogy Magyarországon ez milyen nagy meccsnek számít, és itt még nem játszottam, de szeretek új dolgokat kipróbálni. Jó érzésekkel vágok neki az útnak és alig várom, hogy átéljem ennek a két csapatnak az összecsapását

– nyilatkozta Per Johansson a Győr klubhonlapjának. – Fontosnak tartom, hogy ne cipeljük a történelem terhét. Az is öt évvel ezelőtt történt, hogy a Győr megnyerte a Bajnokok Ligáját. Arra kell összpontosítanunk, hogy hol tartunk, az ellenfél hol áll jelenleg, és csak egy olyan taktikát kialakítanunk, amit általában szoktunk. Persze, sok másra is fel kell készülni, többek között a zajra és az atmoszférára, de a lányaim is nagyon várják ezt a felfokozott hangulatot. Ezért vagyunk itt, a nagy meccsek miatt csináljuk mindezt. Szóval csak oda kell mennünk és meg kell próbálnunk élvezni azt a bulit, amire meghívást kaptunk, hiszen mi játsszuk a főszerepet az ellenféllel. Úgyhogy remélhetőleg csak örömet érzünk majd.

Érdekesség, hogy noha a legutóbbi Győr–Ferencváros-rangadót az ETO nyerte, az előző, Budapesten rendezett összecsapások végén a Ferencváros szurkolói örülhettek. Az FTC eleve azzal „ágyazott meg” a tavalyi bajnoki címének, hogy 2023. november 15-én hat góllal, 28-22-re legyőzte riválisát. Ezt megelőzően 2022 decemberében is hatgólos különbség alakult ki (32-26) a Ferencváros javára, míg 2022 áprilisában 5 találattal győzött az FTC pályaválasztóként. A Győr máig utoljára 2019. december 29-én nyert bajnoki meccsen az Elek Gyula Arénában.