Dárdai Pál lesz újra a megmentő? A német lap szerint van rá esély

Mint arról beszámoltunk, a Hertha szombaton újabb arcpirító vereséget szenvedett el, a Bundesliga II-ben sereghajtó Regensburg otthonában égett meg. Egyik Dárdai fivért sem vetette be Cristian Fiél vezetőedző a 2-0-ra végződött mérkőzésen, Márton sérülés miatt hiányzott, Palkó pedig a kispadon ragadt. Hamarosan pedig talán már egyikük sem lesz a csapat tagja, a pletykák szerint ugyanis előbbit eladhatja a klub, utóbbi nem akar epizódszereplő lenni, ezért távozna.

Arról nem is beszélve, hogy a Herthánál nem rózsás a helyzet. A tavaly nyáron kinevezett Fiél nemhogy nem tudja az élvonalba kormányozni az együttest, a tizenkettedik helyen szerénykedő berliniek húsz forduló alatt csak 25 pontot gyűjtöttek, ezzel közelebb állnak a kiesőzónához, mint az osztályozót biztosító harmadik helyhez. Már kilencszer kapott ki a csapat az idényben, a szurkolók a vezetőedző távozását követelik, és a Bild szerint erre sor is kerülhet, ha a Hertha szombat este a tabellán negyedik Kaiserslauternnel szemben is alulmarad.

Dárdai utódja, Cristian Fiél nem tudja sikerre vezetni a Herthát (Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/ARMIN WEIGEL)

Három edző, köztük Dárdai jöhet szóba

A német lap már azzal a gondolattal is eljátszott, ki léphetne Fiél helyére, amennyiben megvalósul ez a forgatókönyv. A Bild úgy véli, egy ambíciózus fiatal edző aligha vállalna magára ilyen nehéz feladatot, egy híres trénert pedig nem engedhet meg magának a klub. Így a már a berliniek alkalmazásában álló trénerek közül lehetne válogatni, és természetesen csak olyanokból, akik a szükséges profi licenc birtokában vannak, vagyis csak hárman jöhetnek szóba: a juniorok egyéni edzője, Dirk Kunert, az u17-es csapatot vezető Ante Covic, illetve a tavaly nyáron leváltott, jelenleg a klub kelet-európai játékosmegfigyelőjeként dolgozó Dárdai Pál.

A szurkolók utóbbit szeretnék újra a kispadon látni. Dárdai Pál így negyedik alkalommal kerülne a Hertha élére, és mint az a Metropol összeállításából kiderül, a pontátlagot tekintve eddig egyik utódja sem ért fel a magyar edző szintjére.