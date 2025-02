Szomorúsággal társult a magyar bombagól

A topligákhoz visszatérve, Yaakobashvili Antal ezúttal nem került be a Girona keretébe, így nem volt részese a Getafe elleni 2-1-es vereségnek. Nikitscher Tamás végigjátszotta a Valladolid vasárnapi bajnokiját, amikor a La Liga sereghajtóját 4-0-ra kiütötte a Sevilla. A francia élvonalban Loic Nego is végig a pályán volt, és az ő csapata, a Le Havre is elhasalt, méghozzá 3-1-re a Nice ellen. Balogh Botondot vasárnap a 35. percben cserélte be a Parma, amely tíz emberrel küzdve 1-0-ra kapott ki az AS Romától a Seria A-ban. Nagy Ádám nem került be a Spezia keretébe a Modena elleni 1-1 alkalmával az olasz másodosztályban.

Sallai: gól és súlyos vereség

Sallai Rolandnak szép hete lehetett volna, hiszen gyönyörű és akkor még fontosnak gólt lőtt az AZ Alkmaar ellen az Európa-ligában, ő egyenlített. A meccset végigjátszó magyar szélső bánatára a Galatasaray ezután még három gólt kapott, így 4-1-es vereség után várja a hazai visszavágót a nyolcaddöntőért való rájátszásban.

– Természetesen örülök, hogy részt vehettem ezen a mérkőzésen, de rossz meccset játszottunk. Nem tudok örülni a gólomnak, elvégre ez egy csapatjáték. Jobban fel kell készülnünk a visszavágóra, de előbb még bajnokink is lesz, arra kell koncentrálnunk. Sokat tanulhatunk az AZ Alkmaar elleni meccsből. Az ellenfél megérdemelten nyert, ezt ezúttal el kell fogadnunk. Mindent megteszünk a második meccsen, tudjuk, hogy nyernünk kell – nyilatkozta a meccs után Sallai Roland.

Mocsi Attilának is kilencven perc jutott a Rizespor Kasimpasa ellen 3-2-re elbukott török bajnokiján. A Karagümrük 1-0-ra verte az Ankaragücüt a másodosztályban, Varga Kevin ezúttal sem volt utóbbi keretében. Éppen a klubbal vív háborút, meg nem érkezett fizetése miatt feljelentette a törököket a FIFA-nál.

Csoboth Kevin a kispadról nézte végig a St. Gallen Yverdon elleni 1-0-s vereséggel végződött mérkőzését a svájci élvonalban. Néhány száz kilométerrel északra, Belgiumban Szalai Attila két csereként eltöltött mérkőzés után pénteken végig a pályán volt, a probléma csak annyi volt, hogy a Standard Liege 2-1-re elbukta a Genk elleni mérkőzést. Vancsa Zalán is vesztes csapat tagja volt, a Roda 2-1-re maradt alul a Dordrechttel szemben a holland másodosztályban. A Bolla Bendegúzt végig bevető Rapidot 2-1-re múlta felül az Austria Wien az osztrák élvonalban. Ugyanitt 0-0-s döntetlent játszott egymással a Grazer és a LASK, előbbiben tizenhárom percet kapott Kleinheisler László.