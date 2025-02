Rossi egyenesen, de félreérthetően beszélt Szoboszlairól, Gulácsi, Kerkez és Dárdai előtt nyitva a kapu

– Szoboszlai Dominik fontossága nemcsak a labdabirtoklásnál, hanem a labda nélküli játékban is látható. Ezt elmondta a Liverpool edzője is. Elengedhetetlen a csapatának, amit végez. Amit a Liverpoolban csinál, az inkább mennyiségi, mint minőségi munka, persze nagy kvalitással. Nagyra értékelik, hogy rengeteget és nagy intenzitással fut, labdákat szerez és nyomást gyakorol az ellenfeleire. Ez önmagában sok mindent elárul a személyiségéről, és ezt a mentalitást áthozza a válogatottba is. A válogatottban nem mindig tudja kibontakoztatani a tudását. Mégpedig azért, mert Angliában tíz vele egy szinten vagy akár nála magasabb szinten lévő társa van, itthon viszont ő a kulcsjátékos, az ellenfelek is tudják, ő a legveszélyesebb játékos. Nem szabad túlterhelni őt. Ő a csapatkapitány, a legfontosabb játékos, de nem lehet azt várni, hogy mindig ő adja meg a pluszt. Meg kell érteni, előfordulhat, hogy néhány meccsen átlag alatt teljesít, ettől még nem szabad értelmetlenül kritizálni őt – így jellemezte Marco Rossi Szoboszlai Dominiket az M4Sportnak adott interjúban.

Marco Rossinak Szoboszlai Dominik a kulcsjátékosa (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Rögzítsünk néhány dolgot.

Rossi olaszul válaszolt a kérdésekre

Az interjút szinkrontolmács segítségével készítették

A fordítás többször nehézkes, a tolmács nem találta hirtelen a megfelelő szavakat.

Hogyan értsük Rossi szavait Szoboszlairól?

Ennek ellenére, avagy ezek mellett is Marco Rossi hozta a szokott formáját. Nem beszélt mellé, helyenként azonban kissé óvatlanul, azt is mondhatnánk, félreérthetően fogalmazott. Mint például Szoboszlai Dominik esetében.

„Amit a Liverpoolban csinál, az inkább mennyiségi, mint minőségi munka”

„Angliában tíz vele egy szinten vagy akár nála magasabb szinten lévő társa van”

„A válogatottban néhány meccsen átlag alatt teljesít”

Ha csak kiragadva olvassuk ezeket a mondatokat, akkor azokat bizony könnyű félremagyarázni. Az teljes kontextusban nem vitás, hogy Marco Rossi dicsérte Szoboszlait, de kicsit pontosabban, árnyaltabban beszélhetett volna arról, mi a különbség a Liverpoolban és a válogatottban a tőle elvárt szerep esetében.

Elkerülhetőek lennének ezek a félreértések, ha Marco Rossi magyarul nyilatkozna. Hetedik éve a magyar válogatott szövetségi kapitány, már magyar állampolgár, mondjuk ki, ez elvárható lenne.

Marco Rossi és Kerkez Milos: szent a béke? (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Rossi Kerkez Milosról, Gulácsi Péterről viszont félreérthetetlenül beszélt: mindkettőjüket várja a válogatottba. Sőt azt is elárulta, idén tervezi, hogy meghívja a válogatottba a legifjabb Dárdai fivért, Dárdai Bencét.

Rossi Kerkezről: Erre senki sem számított

– Nagyon jól játszik Bournemouth-ban – vágott bele Rossi Kerkez Milos jellemzésébe. A csapata nagyon jó, senki sem számított arra az idény előtt, hogy ennyire jól szerepel majd. Milos erőssége a csapatának, tudom, hogy figyelemmel követik őt az angol topcsapatok.

Kerkez értelemszerűen nekünk is nagyon fontos, reméljük, a válogatottban is kibontakozik.

Marco Rossi nem hánytorgatta fel a korábbi kifogását, miszerint Kerkez személyesen nem, csupán a Bournemouth orvosi stábján kereszül üzente meg, miért hiányzott az ősszel a magyar válogatottból. Aztán egyesek félreértették Kerkez egyik posztját. Lapunk az MLSZ-nél informálódott, már akkor kiderült, újra rendben megy a kommunikáció Rossi és Kerkez között, amit a szövetségi kapitány most megerősített.

Rossi: Valószínűleg meghívom Gulácsit

Közismert, hogy a kapus poszt idén más okból érzékeny a magyar válogatottban, mint korábban. Gulácsi Péter az ősszel átmenetileg lemondta a válogatottságot , Dibusz Dénes pedig megsérült, egyelőre nem tudható, mikor térhet vissza.

– Közöttünk mindig világos volt a kommunikáció. Kérte, hogy ne hívjam meg, viszont már akkor is mondta, teljesen mértékben rendelkezésre áll majd az új évben. Őt valószínűleg meghívom – mondta Rossi Gulácsiról, hozzátéve, szeretne kipróbálni fiatal kapusokat is, de így nehéz, ha a klubjukban nem védenek eleget.

Rossi számít Dárdai Bencére

Közismert, hogy Dárdai Pál három fia közül Palkó után Márton is bemutatkozott már a magyar válogatottban, mi több, utóbbi alapembernek tekinthető. A legifjabb Dárdai, Bence még nem döntött. A jövője azon is múlik, Rossi számít-e rá.

Ha minden a dolgok rendje szerint történik, akkor meg fogom hívni, amint lehetséges lesz

– mondta róla Marco Rossi.

Az a kérdés, a „lehetséges lesz” feltételt hogyan értsük. Feltételezzük, Dárdai Bence részéről szükséges döntés, erre utal ez a kitétel. Úgy értelmezhetjük ezt, Dárdai Bence nem zárkózik el a magyar válogatottságtól, de véglegesen még nem döntött. Az is világos, hogy miért nem. Utánpótlás szinten a német válogatottban szerepelt, s ha erre lenne lehetősége a felnőttek között is, akkor nem biztos, hogy Magyarországot választaná.

Nikitscher a magyar válogatottnak köszönheti

Az interjúban szóba került Nikitscher Tamás is, aki a napokban igazolt a La Ligában szereplő Valladolidhoz. Marco Rossival maximálisan egyetérthetünk: ehhez a szerződéshez alapvetően járult hozzá, hogy Nikitscher lehetőséget kapott a válogatottban és élt vele.

A Marco Rossival készített teljes interjú: