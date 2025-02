Djokovics harcostársa a magyarok vesztét akarja, Marozsán külön utakon járt

Marozsán Fábián jó formában várja a magyar válogatott idei első, Kanada elleni Davis-kupa-párharcát. A magyar éljátékos a Frances Tiafoe elleni bravúros győzelemmel bejutott az Australian Open harmadik fordulójába. Miután a kanadaiak közül Félix Auger-Aliassime és Denis Shapovalov sem játszik, Marozsán (58.) a párharc legmagasabban rangsorolt játékosa, s Fucsovics Márton (96.) előtt is csak egy kanadai csapattag, Gabriel Diallo (85.) áll. Óvatlanság lenne azonban emiatt esélyesnek kikiáltani a magyar válogatottat, a 2022-es bajnok Kanada kerete még így is nagyobb variációs lehetőséget kínál.

Vasek Pospisil két éve a pályán is Novak Djokovics harcostársa volt, a hét végén a magyar válogatott ellen játszhat (Fotó: AFP/Brenton Edwards)

Nálunk Piros Zsombor nem vállalta a játékot, így Marozsán és Fucsovics mellett Fajta Péter (524.), Valkusz Máté (1093.) és Jilly Ádám (1421.) alkotja a keretet. Ezzel szemben Kanadának Diallo mellett van további két top 200-as játékosa, akik közül Alexis Galarneau (176.) múlt héten Portugáliában nyert Fucsovics Márton ellen, míg Liam Draxl (183.) ugyanott az elődöntőben Galarneau-t is legyőzte. Draxl az egyes mellett párosban is döntőt játszott a versenyen, azt meg is nyerte a Shapovalov helyére beugró Cleeve Harperrel (párosban 128.).