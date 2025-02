Ezt mondta Dibusz Dénes és Varga Barnabás hiányáról a Ferencváros Plzen elleni gólszerzője + videó

Mohammed Abu Fani találatával 1-0-ra nyert a február 13-án, a Groupama Arénában lejátszott „odavágón”, ezzel egygólos előnyt szerzett a Fradi az El legjobb 16 csapata közé jutásért rendezett párharcban. A fontos találat szerzője, Abu Fani jól tudja, még nem dőlhetnek hátra.

Mohammed Abu Fani góljával vezet a Plzen elleni párharcban a Fradi. (Fotó: Mirkó István)

– Boldog vagyok, hogy sikerült gólt szereznem, mindig különleges betalálni egy európai kupamérkőzésen, a Viktoria Plzen ellen találatom ráadásul fontos volt nekem és a klubnak is. Ugyanakkor emlékeznünk kell arra, hogy még nem végeztük el a feladatot, vár ránk a második mérkőzés, ami szintén nagyon fontos lesz – kezdte Abu Fani, aki Budapest és Plzen között „félúton”, Prágában nyilatkozott lapunknak.

Tapasztalt csapat a Plzen

A Ferencváros izraeli válogatott labdarúgója azzal folytatta, hogy a Plzent azért sem szabad leírni, mert jócskán van tapasztalata az európai kupasorozatokban, éppen ezért nem ígérkezik könnyűnek a csütörtöki, 21.00-s kezdettel induló visszavágó sem. No igen – a plzeniek az előző idényben a Konferencialiga negyeddöntőjéig meneteltek, azt megelőzően pedig a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelhettek, olyan csapatok társaságában, mint az FC Barcelona, az Internazionale és a Bayern München.

– A Viktoria Plzen egy nagyon jó csapat, korábban sok tapasztalatot gyűjtött már ezen a szinten, ezért nem kérdés, nagyon nehéz mérkőzés vár ránk csütörtökön

– szögezte le Abu Fani.

Dibusz Dénes és Varga Barnabás távolléte esélyt adhat

További nehézséget jelenthet a Ferencvárosnak, hogy ezúttal sem számíthat meghatározó labdarúgóira. A kapus és csapatkapitány, Dibusz Dénes január 23. óta sérült, állapotáról nem sokat tudni, egyedül az biztos, hogy a Plzen elleni párharc előtt benevezték az El-keretbe, ám az első meccset megelőzően kikerült a keretből. Varga Barnabás az előző meccs hajrájában kapott sárga lapjával „írta ki” magát a csütörtöki találkozóról, összegyűlt ugyanis az eltiltást érő mennyiségű büntetőlapja.

– Az ő távollétük nagy hiány számunkra, a csapatkapitányunk és az egyik leggólerősebb játékosunk sem léphet pályára, de játszottunk már így korábban is, ezúttal nélkülük kell megoldanunk a feladatot. Azzal, hogy így alakult, más játékosok megkapják az esélyt, hogy megmutathassák magukat, ami hasznos lehet a csapatnak – magyarázta Abu Fani, aki 2023 nyara óta szolgálja a Ferencvárost.

Varga Barnabás hiányozni fog a Ferencváros Plzen elleni csapatából. (Fotó: AFP)

A Fradi fiatalja bevetésre kész

A zöld-fehérek 19 éves középpályása, Tóth Alex a csehek elleni első meccsen nem állt be, azt megelőzően azonban három Európa-liga-találkozón is megkapta az esélyt a felnőtt együttesben. Az alapszakasz végén a továbbjutásról döntő, AZ Alkmaar elleni hazai meccset végigjátszotta, legutóbb, vasárnap, a Paks ellen pedig 61 percet kapott.

– Készen állok most is. Jó, hogy érzem a bizalmat az edzői stáb részéről, örülök neki, hogy bármikor lehetőséget kaphatok – felelte kérdésünkre válaszolva Tóth Alex, aki elmondta azt is, mi a különbség a hazai és a nemzetközi találkozók között. Egy Európa-liga meccs irama más, magasabb szint, sokkal gyorsabb, de a szurkolókon is lehet érezni, sokkal többen vannak a meccsen, hangosabbak is, szerintem a futballnak az egyik legjobb része, amikor az európai meccseken pályára tud lépni az ember.

