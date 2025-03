Nagyszerű híreket kaptak a Liverpool szurkolói a derbi előtt

A Liverpool kapott szusszanásnyi időt a válogatott meccsek miatt, de több játékosa ekkor sem pihent, hiszen érdekeltek voltak saját nemzeteik csapataiban. Ennek ellenére a szünet jól jött, mert több játékos is sérüléssel bajlódott, akiknek nagy része már hadba vethető lesz szerdán este a Premier League 30. fordulójában, amikor a csapat a városi vetélytárs Evertont fogadja az Anfield Roadon. A bajnokságban tizenkét ponttal vezető csapat nyilván újabb lépést tenne az aranyérem felé, és a szurkolók számára jó hír, hogy néhány kulcsember ott lehet majd a pályán a derbin.

Alisson Becker ismét játékra kész Fotó: liverpoolfc.com

Ez derül ki abból a bőséges fotógalériából is, amely hétfőn a Liverpool edzése előtt és az edzésen készült képekből állt össze. Ezen jól látszik, hogy teljes értékű munkát végzett a kapus Alisson Becker is, aki a brazil válogatott Kolumbia elleni világbajnoki selejtezőjén szerzett fejsérülése miatt nem védhetett Argentína ellen. Ugyancsak felfedezhetjük a galériában a holland Ryan Gravenberchet is. Ő a Newcastle United elleni elveszített Ligakupa-döntőben sérült meg, és bár elutazott a holland válogatott edzőtáborába, nem tudott játszani a Spanyolország elleni két mérkőzésen. Ibrahima Koneté sem volt panaszmentes a legutóbbi meccseken, de ő is edzett, és minden valószínűség szerint ott lesz az Everton elleni kezdőcsapatban. Ahogyan remélhetően Szoboszlai Dominik is, aki egészségesen tért vissza a magyar válogatottól.

A Liverpool még nem mindenkire számíthat

Nincs viszont egyik képen sem Trent Alexander-Arnold és Joe Gomez, egyikük sem jött még rendbe. Előbbi esetében érdekes lehetne, hogy miként fogadnák a felbukkanását a szurkolók, akik kiakadtak rá, miután elterjedt, hogy már a Real Madrid képviselőjének a tenyerébe csapott, amit aztán utólag ő is és a spanyol klub is cáfolt. Conor Bradley pedig egyéni edzésen vett részt, az ő bevetésére még várnia kell Arne Slot vezetőedzőnek.