Minek ide Mbappé és Vinícius? Courtois a veterán csatárt hiányolja

Hiába veszítette el az első mérkőzést 3-0-ra az Arsenallal szemben a Real Madrid, a királyi gárda kapusa, Thibaut Courtois elmondása szerint a spanyolok bíztak a továbbjutásban még a szerdai visszavágó alatt is. A tapasztalt hálóőr tizenegyest is védett a meccs korai szakaszában, ami erőt adhatott volna az övéinek, de nem így lett, az Arsenal remekül védekezett, és esély sem adott a Realnak. Sőt, a meccsen az Ágyúsok találtak be először, és hiába egyenlített gyorsan Vinícius, az angolok 2-1-re megnyerték ezt a találkozót is, a Barcelona, a PSG és az Inter után ők jutottak a BL elődöntőjébe. A címvédő Real Madrid pedig a bajnokság megnyerésével, esetleg kupasorozatokban vigasztalódhat.

Courtois-tól kellettek a bravúrok, Rayától nem

– Ha tizenegyest kap az ellenfél, és kivéded, az hitet ad neked – magyarázta Courtois. – A meccs elején még veszélyesek voltunk, éreztem a szurkolók támogatását. De az Arsenal egy remekül védekező csapat, nehéz volt veszélyes helyzeteket kidolgozni ellene. Úgy láttam, hogy ha a szünet után betalálunk, akkor nyílt lehet a párharc, de ők lőttek gólt. Aztán mi is szereztünk egyet, ekkor még hittünk a fordításban, mégsem sikerült.

Valójában Rayának (az Arsenal kapusa – a szerk.) nem kellett nagyokat védenie. Ez tökéletesen összefoglalja a párharcot.

Courtois Joselut hiányolta a csapatból Fotó: AFP/NurPhoto/Noushad Thekkayil

Courtois a lefújást követően úgy vélekedett, a tavaly nyáron Szaúd-Arábiába igazoló Joselu hiányát megérezte a Real Madrid.

– Az Arsenal remekül védekezik és presszingel, nehéz megtalálni a szabad területeket. Hosszú labdákkal, keresztpasszokkal próbálkoztunk, de idén már nem nálunk játszik Joselu, nincs hozzá hasonló vérbeli csatárunk. De még sok trófeáért harcolhatunk az idényben, a bajnokságot, a Király-kupát és a klubvilágbajnokságot is megnyerhetjük. Köszönettel tartozunk a szurkolóknak, fantasztikus volt a hangulat. Remélhetőleg meg tudjuk ezt nekik hálálni valamivel, hogy ünnepelhessenek.

Courtois nem Ancelottiban látja a hibát

A Real Madriddal kapcsolatban a legforróbb téma mostanában a vezetőedző személye. Gyakran hallani arról, hogy Carlo Ancelottitól megválhat a királyi gárda, de Courtois szerint nem az olasz szakembert kell okolni a gondokért.

– Ezen a téren nincsenek problémák. Bízunk az edzőnkben, átjön az üzenete. Rajtunk múlik, hogy képesek vagyunk-e megvalósítani az elképzeléseit a pályán.