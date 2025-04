Robbie Keane-től megkapják a Fradi magyar játékosai, ami nem mindig volt természetes

A kapuban a sérülése utáni visszatérése óta stabil pontnak számító Dibusz Dénesen kívül négy mezőnyjátékos, Szalai Gábor, Kaján Norbert, Tóth Alex és Varga Barnabás kapott kezdőként lehetőséget a Ferencváros legutóbbi, Újpest elleni győztes bajnoki mérkőzése alkalmával. Mióta az ír vezetőedző, Robbie Keane januárban átvette a csapat felkészítését, hasonlóra még nem volt példa az NB I-ben, ellenben előfordult, hogy csupán a kapuban állt hazai játékos. Az alapfelállás az, hogy a kapuson kívül csatárként Varga Barnabás is kezd, amikor elérhető, ám Keane irányítása alatt egyre inkább beépülni látszik a csapatba a 19 éves Tóth Alex is. A derbin eltiltások miatt is kerülhetett be Szalai és Kaján, ám szembetűnő, hogy Keane megadja az esélyt a hazai futballistáknak is.

Varga Barnabás jelenleg tízgólos a bajnokságban, ezzel az FTC legeredményesebb futballistája (Fotó: Kurucz Árpád)

Három magyar játékosát dicséri Robbie Keane

Számomra nem számít, hogy hány éves vagy honnan származik egy futballista, tőlem megkapja a lehetőséget, onnan pedig már csak rajta múlik, hogy tud-e élni vele. Fontos, hogy lássam rajtuk a küzdeni akarást, az energiát és az elszántságot, azt, hogy bármikor számíthatok rájuk

– válaszolta lapunk kérdésére a 146-szoros korábbi ír válogatott Keane, aki érdeklődésünkre kitért az elődje, Pascal Jansen által kevésbé favorizált, ám általa többet játszatott Tóth Alex, Szalai Gábor és Kaján Norbert teljesítményére is.

– Tóth Alexet betettem a csapatba, és azóta hétről hétre bizonyítja, hogy helye van a Fradiban. Kiemelkedő teljesítményének köszönhetően a válogatottban is bemutatkozhatott. Hatalmas dolog számomra az ő karrierjének előrelépése. Kaján Norbert türelmesen várt rá, hogy lehetőséget kapjon. A bajnoki derbin a kezdőcsapatban szerepelt, és kiválóan játszott, elégedett voltam vele. Szalai Gábor esetében is igaz, hogy türelmesen kell várni a lehetőségre. Minden játékosomnak, így neki is azt mondom, hogy mindig álljon készen, mert sohasem tudhatja előre, mikor jön el az ő ideje. Azt kértem tőle, hogy eddzen keményen, legyen éles. Gábor is megfogadta ezt a tanácsot, lehetőséget kapott, és élt vele.

Az FTC edzője, Robbie Keane megadja a lehetőséget a csapat magyar labdarúgóinak is (Fotó: Mirkó István)

Dibusz Dénes: Ez egy ilyen világ

A klubot immáron több mint tizenegy éve megszakítás nélkül szolgáló válogatott kapus, a hétszeres magyar bajnok Dibusz Dénes testközelből láthatta az FTC átalakulását. A csapatkapitány első zöld-fehérben lejátszott bajnoki mérkőzésén vele együtt hat magyar játékos kezdett a Fradiban, a keret azonban időről időre átalakult, és egyre inkább a légiósok kerültek többségbe. A klubhonlapon jelenleg elérhető 31 tagú játékoskeretben például mindössze kilenc magyar játékos található, akik közül öten kapusposzton szerepelnek.

Az elmúlt évek tendenciája inkább az volt, hogy egyre kevesebb magyar játékos volt a kezdőben. Ez szerintem senkinek sem volt jó érzés, mindenki azt szerette volna, ha vannak a csapatban olyan magyarok, akik ténylegesen be tudják verekedni magukat a kezdőcsapatba, de el kell fogadni, hogy úgy ítélte meg a mindenkori vezetőedző, hogy azok a legjobbak, akik adott esetben a pályára léphettek

– kezdte a Magyar Nemzetnek nyilatkozó Dibusz Dénes. – Most úgy néz ki, hogy Tóth Alex berobbant és kivívta a helyét a kezdőcsapatban, és úgy látom, hogy Szalai Gábor is jó teljesítményt nyújt mérkőzésről mérkőzésre, mióta játszik, úgyhogy bízunk benne, hogy hosszú távon ő is bennmarad a csapatban. Kaján Norbert legutóbb egy sárga lapos eltiltásnak köszönhetően kapta meg a lehetőséget kezdőként, de azt gondolom, nem vallott szégyent. Bízom benne, hogy ő is egyre több lehetőséghez fog majd jutni.

Dibusz Dénes évek óta a Ferencváros meghatározó játékosa (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Dibusz Dénes szerint jól látható, hogy a futball az évek alatt globalizálódott, és nagyon kevés olyan csapat van, ahol a hazai vagy a saját nevelésű labdarúgók vannak többségben.

–Ez egy ilyen világ, ezzel együtt kell tudni élni, de nyilvánvalóan mind a szurkolók, mind a klubvezetés számára az a legfontosabb, hogy eredményes legyen a csapat, és ha légiósok alkotják többnyire a kezdőcsapatot, akkor ők nyújtsanak jobb teljesítményt, mint a magyar játékosok. Ha ez megvalósul, akkor nem nagyon van elégedetlenség, legfeljebb egy pici hiányérzet. Ha minél több magyar lesz a csapatban, és ezzel együtt az eredmények is megmaradnak, annak mindenki örülni fog, és ezzel a magyar foci is csak nyerhet

– folytatta a kapus, aki csapatkapitányként a legtöbbször angolul irányítja a társakat. – Aki magyar, annak próbálom magyarul mondani mérkőzés közben az instrukciókat, de nem mindig sikerül gyorsan reagálnom, és előfordul, hogy a magyar játékos is angolul kapja meg a vezényszavakat tőlem. Nem gondolom, hogy ez problémát jelent nekik, de természetesen igyekszem figyelni arra, hogy ha magyar játékosnak szólok, akkor magyarul mondjam. Ez nekem nem jelent nehézséget, jó néhány év után már hozzá vagyok szokva ehhez.

Bármelyik hétvégén fordulhat a kocka

Az FTC szombat este a Zalaegerszeg vendége lesz az NB I-ben. A forduló előtt a Puskás Akadémia mögött kétpontnyi lemaradással második együttes 19.45-kor kezd (tv: M4 Sport), és eddigre már tudni fogja, hogy riválisa hány pontot szerzett a Győr vendégeként (14.15, tv: M4 Sport). Ne feledkezzünk meg a vállaltan kizárólag hazai labdarúgókat alkalmazó Paksról sem, amely a hétvégét megelőzően kétpontos lemaradással követte a Fradit, ám az MTK pénteki legyőzésével átmenetileg egy meccsel többet játszva előzött.

–Most újra lőtávolon belül vagyunk, egymérkőzéses a differencia, úgyhogy gyakorlatilag bármelyik hétvégén fordulhat a kocka. A múlt heti két derbigyőzelem, meg az, hogy az elmúlt fordulókban már sokkal stabilabban tudtunk játszani azt mutatja, hogy kicsit irányba állt a csapat, és kezd összeállni a játék. Még jó néhány forduló hátravan, de bízom abban, hogy ezt a teljesítményt fogjuk tudni hozni, és akkor a bajnokság végére meg fogjuk tudni fordítani az állást

– mondta a bajnoki versenyfutással kapcsolatban Dibusz Dénes.