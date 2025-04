Megvan a Győri Audi ETO ellenfele a Bajnokok Ligája elődöntőjében

A Ferencváros egy hajszállal lemaradt, a Győri Audi ETO viszont magabiztosan továbbjutott. A női kézilabda Bajnokok Ligájának a négyes döntőjéről van szó, amelyet hagyományosan Budapest rendez meg, és az MVM Dome lesz az idén is a helyszíne. A győrieken kívül a Final Four résztvevője a dán Esbjerg, az ugyancsak dán Odense és a francia Metz. A hétfő délutáni sorsoláson először az derült ki, hogy a két dán csapat elkerüli egymást az elődöntőkben, ami viszont azt jelenti, hogy akár dán házidöntőre is sor kerülhet.

Bruna de Paula a győriek egyik legnagyobb erőssége (Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség)

A május 31-i elődöntők után másnap, június 1-jén lesz a két helyosztó a bronz-, illetve az aranyéremért. A sorsolás úgy hozta, hogy a Győri Audi ETO azzal az Esbjerggel csap össze a fináléért, amelytől még sohasem kapott ki, a másik ágon pedig a Metz az Odensével találkozik.