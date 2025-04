Kane lábon lőtte magát, éppen a legfontosabb meccsről marad le

Hiába tartozott Harry Kane az elmúlt évtizedben a világ legeredményesebb csatárai közé, és gyűjtött be több egyéni elismerést, a csapataival nem termett neki sok babér. Az angol válogatottal kétszer lett ezüstérmes az Európa-bajnokságokon, a klubfutballban pedig a hűségére fizetett rá. Profiként tizenhárom évig kitartott a Tottenham Hotspur mellett, amelyet az angol élvonal topcsapatai között tartották számon annak ellenére is, hogy 2008 óta egy trófeát sem nyert.

Harry Kane-t most nagyon bánthatja ez a sárga lap Fotó: AFP/DPA Picture-Alliance/FRANK HOERMANN/SVEN SIMON

Kane 2023-ban unt rá a kudarcokra, és egy olyan klubot talált magának, amellyel garantált a siker, és a Bayern Münchenhez igazolt. Csakhogy magával vitte az átkot, mert a Bundesligában bő egy évtizeden keresztül verhetetlen bajorok Kane első idényében elbukták a bajnoki címet a Bayer Leverkusennel szemben.

Kane-nek még várnia kell a trófeára

Idén viszont már a jelek szerint semmi nem áll a neves csatár útjába, aki végre begyűjtheti ez első trófeáját. A Bayern már szombaton megnyerhette volna a német bajnokságot, ehhez azonban a Leverkusen segítségére is szüksége volt a münchenieknek. Az ő győzelmük mellett a riválisnak pontokat kellett volna veszítenie, hogy a Bayern behozhatatlan előnyre tegyen szert.

Erre nem került sor, mivel bár a Bayern München 3-0-ra legyőzte a Mainzt, a Bayer Leverkusen is hozta a maga meccsét, 2-0-ra múlta felül az Augsburgot. A bajorok előnye továbbra is nyolc pont, a következő fordulóban, az RB Leipzig vendégeként biztosíthatják be a bajnoki címet. Ám Kane nem lehet ott a társaival, ugyanis az angol támadója a Mainz elleni összecsapáson begyűjtötte az ötödik sárga lapját, ami eltiltást von maga után...

A Wolsburg és a Lipcse is kikapott a Bundesligában

A magyar érdekeltségű csapatoknak nem volt jó napjuk szombaton. A Dárdai Bencét a hajrában lecserélő Wolfsburg otthon kapott ki 1-0-ra a Freiburgtól, míg a Willi Orbánt és Gulácsi Pétert nélkülöző RB Leipzig nagy pofonba szaladt bele az Eintracht Frankfurt vendégeként, 4-0-s kiütés után kullogott haza.