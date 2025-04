Milák nagyon kikapott az olimpiai sikerszámában, Shane Tusup úszója kitálalt

Két olimpiai bajnok úszónk, Kós Hubert és Milák Kristóf ütközete az úszó ob záró napjának slágere 100 pillangón. Tavaly a párizsi olimpia előtt, a belgrádi Európa-bajnokságon már volt egy komoly összecsapásuk ebben a számban, akkor Milák mindössze 14 századdal megelőzte Kóst, így jöttek be az első két helyen. Ezúttal viszont az ob előfutamaiban Kós nagyon elverte Milákot 100 pillangón.

Kós Hubert nyerte az olimpiai bajnokok első csatáját 100 pillangón, megelőzte Párizs aranyérmesét, Milák Krstófot (Fotó: MÚSZ)

Bob Bowman magyar tanítványa 51,48 másodperces idővel az első helyen jutott be a döntőbe, mögötte Milák csaknem másfél másodperccel lemaradva, jelentős hátránnyal lett a második 52,97-tel. A harmadik helyen Virth Balázs úszója, Márton Richárd következett 53,94-gyel.

Milák presztízsveresége lehet, ha a döntőben is kikap Kóstól

A 100 pillangó Milák felségterülete, hiszen a 2017-es budapesti vb-n ebben a számban robbant be a nemzetközi élmezőnybe, amikor 17 évesen ezüstérmes lett, később ugyan főleg 200 méteren aratta a legnagyobb sikereit, de a 2022-es budapesti vb-n már 100-on is aranyat szerzett, tavaly a párizsi olimpián pedig már meg is fordult a mérleg: a rövidebb távon lett bajnok, 200-on pedig ezüstérmes.

Kós Hubert elsősorban hátúszó, az utóbbi világversenyeken eddig egyértelműen arra fókuszált, és abban érte el a nagy sikereit. Innen nézve igen érdekes lehet, hogy az esti ob-döntőben is meg tudja-e előzni az elmúlt időszakban betegségekkel is küszködő Milákot – mindenesetre a nyári szingapúri vb-re már mindketten teljesítették a szintidőt 100 pillangón.

Shane Tusup úszója, Jackl Vivien elárulta, mi volt a baja

Mint beszámoltunk róla, Jackl Vivien pénteken megszerezte az első aranyérmét Shane Tusup úszójaként , megnyerte a női 400 vegyest, Hosszú Katinka korábbi sikerszámát. A 16 éves tehetség előtte nem a várakozásoknak megfelelően szerepelt az ob-n, az Európa-bajnok számában, 1500 gyorson csak ötödik lett, majd három másik számától is visszalépett.

Jackl felfedte, hogy mi volt a baja, és egyúttal azt is jelezte, hogy a versenyeken egyelőre nem érzi magán a fejlődést Shane Tusup irányításával, de még a közös munka elején járnak.

– Csütörtök reggel elaludtam, és nem keltem fel a versenyszámomra – ismerte el Jackl, akit a Bors idézett. – Se az ébresztőmre, se anyukámék hívására, semmire nem ébredtem fel, úgyhogy azon a csütörtöki napon nekem kicsit megborult minden. Szerintem ott jött ki rajtam a jetlag, három hétig edzőtáborban voltunk Amerikában. Jól megy a közös munka, viszont a versenyeken egyelőre még nem látom az eredményét, hogy annyira fejlődnék, de az elején tartunk, idővel biztosan sokkal jobb lesz. Ilyen elalvás viszont többször nem fordulhat elő.

Jackl az ob záró napján 200 háton a negyedik helyen jutott be a döntőbe, 100 pillangón a 20. helyen kiesett, és még 800 gyorson is érdekelt lesz a 17 órakor kezdődő finálékban.