A Vasast elkaszáló Honvéd-edző elárulta, miért hajtottak, és mit gondol a Kazincbarcika feljutásáról

Második nekifutásra sem sikerült feljutnia a Vasasnak a labdarúgó NB I-be. Pintér Attila vezetőedző a Honvéd elleni hazai döntetlen (2-2) után közvetlenül kritizálta néhány játékosát és a játékvezetőket, a hivatalos sajtótájékoztatón már részletekbe is belement. Feczkó Tamás, a Honvéd trénere is véleményt nyilvánított.

Feczkó Tamás csapata lett a mérleg nyelve: Urblík József, a Vasas játékosa (elöl) gólt lő a labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II 30., utolsó fordulójában játszott Vasas FC - Budapest Honvéd mérkőzésen az Illovszky Rudolf Stadionban 2025. május 25-én, de a 2-2-es döntetlennel nem jutott fel a Vasas

Pintér Attila kérése

Egy éve - még Gera Zoltánnal a kispadon - az utolsó előtti fordulóban Győrben bukott el, ezúttal az utolsó játéknapon kapott nagy esélyt azzal, hogy a végül feljutó Kazincbarcika döntetlen játszott Kisvárdán (1-1). A Vasas azonban nem tudott élni vele, 2-2-re végzett a Honvéddal, így egy pontos hátránnyal, a harmadik helyen végzett, marad a másodosztályban. Megkérdeztük, mekkora kudarc, hogy a tehetős Vasas FC lemaradt az NB I-es szereplésről.

− Kérdezze meg a vezetőktől! Én azt gondolom, megpróbáltunk mindent megtenni, nekem is megvan a felelősségem és a játékosoknak is. Arra kérem, Ön is vizsgálja meg a Kisvárda, a Kazincbarcika és a Szentlőrinc elleni mérkőzéseinket! Nem kaptuk meg azt, amit megkapott a többi csapat.

Több olyan lehetőséget vettek el tőlünk, tizenegyeseket, amikből jól tudtunk volna kijönni. Nem tudjuk, hogy megvizsgálták-e ezeket azok, akiknek meg kellett volna.

Az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy mindezek ellenére megvoltak a lehetőségeink. Sanyi (Puhl Sándor, a világ legjobb játékvezetője - a szerk.) megmondta, hogy azokkal élni kell. A 95. percben most is előttünk volt, sajnos nem tudtunk vele élni − fogalmazott a Magyar Nemzet kérdésére Pintér Attila, aki a sajtótájékoztatón jövőjét firtató újságíró felvetésére csupán annyit mondott, hogy ő nem ezzel foglalkozik.

Feczkó Tamás értékelése

Sokakat foglalkoztató kérdés, miért hajtott ennyire a Honvéd a Vasas otthonában. Azon túl, hogy a helyszínen is érezhető volt, nem szíveli egymást a két szurkolótábor, Feczkó Tamás szerint szakmai okai is voltak.

− Minden játékos, aki elkezdi a pályafutását, ilyen mérkőzésről álmodik, hogy ilyen hangulatban tudjon játszani. Szerintem szenzációs hangulat volt, nagyon jó iramú találkozó volt. Az első félidőben teljesen a mi akaratunk érvényesült, a másodikban szerkezetet váltott a Vasas.

Mindenképpen meg akartuk nyerni a meccset, mert ennyivel tartoztunk a szurkolóinknak egy ilyen szezon után!

Ami bosszantó, hogy a második gólunk után megint egy egyből ki tudott egyenlíteni a hazai csapat. A végén mindkét együttes megnyerhette volna, nekünk nagyobb ziccerünk volt, nekik egy keresztbe fejelt labdájuk. Az első alapján nyernünk kellett volna, a második alapján reális a döntetlen − összegzett a Honvéd edzője, aki éltettek a szurkolók.

Honvéd-fejlődés, Kazincbarcika-siker

Feczkó Tamás az utolsó helyezett kispestieket felhozta a 8. helyre. Kezei alatt a Budapest Honvéd erős csapattá formálódott, az őszi 13 mellé 27 pontot gyűjtött, a tavaszi tabella alapján a 2. legjobb lett.

Az új szezonban akár a feljutást is célba veheti, s akkor még nagyobb tétért léphet pályára a Vasas ellen. Feczkó korábban az MTK-t és a Balmazújvárost is az élvonalba juttatta. A 47 éves szakember a meglepetésre az NB I-be kerülő Kazincbarcika helyzetéről is szót ejtett.

− Gratulálok a feljutásukhoz! Előttük is volt Budafok, Kaposvár és hogy személyes példát mondjak, a Balmazújváros.

Lehet, sokan azt mondják, a nagy klubokra van szükség az NB I-ben, jelentős szurkolótáborral. Ez így van, de azok a kiscsapatok is megérdemlik, amelyek megdolgoznak érte.

Előfordulhat, hogy egy év, de akkor is egy óriási, történelmi esemény a városnak. Lesz miről beszélni 10-20 év múlva.