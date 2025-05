Szedjétek már össze magatokat! – üzenték a liverpooliaknak Manchesterből

A Liverpool még április végén megnyerte a Premier League-et. A gyengébb tavaszi eredmények után „az aranymeccsre” felszívta magát a csapat, és 5-1-es gólparádéval zárta le a trófeáért zajló versenyfutást. Ezt a Chelsea elleni rangadó követte, amelyet nagyon simán, 3-1-re buktak el a Vörösök, az Arsenallal szemben kétgólos vezetést adtak el, így lett 2-2-es döntetlen a vége, majd a legutóbb a Brighton ellen kétszer is vezettek, mégis 3-2-re kikaptak. Azaz a bajnoki cím elhódítása óta nyeretlenek, de hogy emiatt nem aggódnak túl sokat, azt jól bizonyítja Szoboszlai Dominik a Brighton elleni meccs után adott nyilatkozata is, amikor bevallotta, hogy bár nyerni akadtak, nem búslakodnak túl sokat a vereség miatt sem.

Roy Keane-t irritálja a Liverpool játékosainak és vezetőedzőjének a hozzáállása Fotó: AFP/Glyn Kirk

Keane szerint a liverpooliak túlságosan is kiengedtek

Hogy a Liverpool mennyire kiengedett, jól bizonyítja, hogy Arne Slot egyre több szabadidőt ad a játékosainak, akik ezt kihasználva Dubajban kapcsolódtak ki a Brighton ellen meccs előtt, a vezetőedző pedig Ibizán szórakozott . Slot emellett betartotta azt az idézetét is, hogy a végjátékban a szokásával ellentétben rotálni fogja a csapatát, emiatt került Virgil van Dijk a Brighton ellen a kispadra, de ez már előfordult Szoboszlaival is, Alexis Mac Allister pedig epizódszereplő lett, vasárnap még a kerete sem került be.

A Liverpool-szurkolók nem lázadoznak a lazítás miatt, de a Manchester United legendája, Roy Keane szerint ez nem profizmusra vall.

A Liverpool kikapcsolt, és ez irritál engem. Nem számít, hogy megnyerték a bajnokságot, de milyen üzenet az, hogy kiegészítő emberek és a B csapat játszik? Ez nem klasszisokhoz illő hozzáállás. Szalah gólt lő, aztán a szurkolókkal szelfizik (a Tottenham elleni gólja után – a szerk.), miközben a meccs még nem ért véget. Srácok, szedjétek már össze magatokat!

– üzent az egykori játékos a The Stick to Football podcastben.

Carragher: Vannak a világklasszisok és a többiek

Keane-től persze nem idegen, hogy az ősi riválist kritizálja, néhány hónapja odáig ment, hogy Trent Alexander-Arnoldot a negyedosztályba való labdarúgónak nevezte, de még a Liverpool ikonja, Jamie Carragher is egyetért a mostani véleményével.

– Ez nem kritika, de én mindig úgy láttam, hogy minden csapatnak van öt-hat olyan futballistája, aki ha nem játszik, az nagyon meglátszik. A Liverpool megérzi a kapus, Alisson, vagy éppen Van Dijk, Mac Allister és Szalah hiányát. A társaik is jó játékosok, de ők maguk nem elegek, a klasszisokra is szükségük van. Láthatták a Liverpool középső védőit a Brighton ellen, amikor Van Dijk nem volt a pályán. Ismétlem, ez nem kritika, de bármelyik csapatot is nézzük, egynek sincs tizenegy világklasszis játékosa. Általában ők öten-hatan vannak, ők viszik a hátukon a másik öt-hat játékost – vélekedett a csapat korábbi védője.

Carraghernél nem meglepő, hogy Szoboszlai Dominiket inkább a második csoportba sorolja, gyakran kritizálja a magyar középpályást.