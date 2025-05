Olimpiai bajnokunk szenvedélyes igazgató, nehezen állja meg, hogy ne dobja le a zakóját

Lőrincz Tamás, az olimpiai bajnok példakép

Lőrincz Tamás a közelmúltban a Magyar Nemzetnek arról nyilatkozott, nem érzett ellenállhatatlan kényszert, hogy ledobja a zakót és felmenjen a szőnyegre birkózni az országos bajnokságon. Azért néha még megmutatja a szakmai fortélyokat a fiataloknak. Főképp, hogy egykor neki is szüksége volt segítségre.

− Előfordul még, hogy beállok egy kis időre, ám szigorúan 17 éves korig lőttem be a határt. Afölött már nagyon erősek a srácok. Szükség is van rá, mert visszaemlékezve az én pályafutásomra, a legtöbbet akkor tapasztaltam, amikor a régi nagyok valamelyikével, mondjuk Majoros Istvánnal adódott lehetőségem edzeni.

Odahívott, hogy „Gyere, kicsi, rakjuk akkor egy órán keresztül a kart!”, és abból nagyon-nagyon sokat tud tanulni egy fiatal.

Ezért is igyekszem időnként beszállni az akadémisták közé.

Lőrincz Tamás időnként beszáll a fiatalok közé

Fotó: KIMBA/Facebook

Az ötkarika súlya

A személyes példamutatásra oly módon is szükség van, hogy a fiatalok lássák a legjobb felnőtteket a világversenyeken. A párizsi olimpiáról érem nélkül tértek haza a magyar birkózók…

− Aki benne van a sportban, tisztában van vele, milyen egy olimpia. Próbálunk úgy kiutazni, hogy ez egy ugyanolyan verseny, mint a többi. Nem szabad túlmisztifikálni! Persze szinte lehetetlen, mert mindössze négyévente rendezik meg. A sportolónak gyerekkora óta az az álma, hogy a dobogón álljon, illetve aranyérmes legyen. Ez pluszterhet ró mindenkire. Ráadásul ha az ember készen áll, minden a helyén van, akkor is becsúszhat egy baki. Óriási jelentősége van a rutinnak és a tapasztalatnak, hogy milyen részt venni. Akinek az első olimpiája, annak nehezebb, érhetik meglepetések. Nyilván ahogy mi is, a versenyzők is mindent megtettek. Túl kell lépni ezen, főképp, hogy reményteljes az a csapat, amelyik nemrég részt vett a somorjai Európa-bajnokságon. Bízom bennük és a szakmai stábban, a szövetség vezetésében, hogy kellő rutint szerezve Los Angeles már a magyar birkózók olimpiája lesz − magyarázta a klasszis, s valóban az általa említett Eb-n hat magyar kötöttfogású férfi közül öt dobogóra állt, a szövetségi kapitány pedig egy bizonyos Lőrincz Viktor, Tamás olimpiai ezüstérmes testvére.

Kihívás a magyar birkózás előtt: toborzás, tanulás

A szőnyegen és a birkózótermeken kívül is megfordul időnként Lőrincz Tamás mint a KIMBA szakmai igazgatója. Az olimpiai bajnok nem rest népszerűsíteni a birkózást, akár iskolákban toborozva a leendő karfiolfülűeket.

− Folyamatosan kell menni, hatalmas a harc a gyerekekért. Sajnos egyre kevesebb az a gyerkőc, aki a sportot választja. Minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy felhívjuk a figyelmüket arra, mennyire fontos dolog. Sokat segít a mindennapos testnevelés, de jelen kell lennünk az óvodákban, iskolákban. Ha a birkózósport ezt nem teszi meg, minimális az esélyünk. Folyamatosan dolgozunk ezen, különböző programokat indítunk országosan és helyi szinten is. Próbáljuk felvenni a versenyt a többi sportággal úgy, hogy közben együttműködünk velük. Kölcsönösen támogatjuk egymást, ha azt látjuk, egy-egy gyerek más sportágra alkalmasabb lenne. Bízom benne, minél több gyerekkel meg tudjuk ismertetni és szerettetni a birkózást.