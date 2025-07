Bajban a világelső? Emiatt elúszhat a wimbledoni elődöntő

Fordulatos és a drámai pillanatokat sem nélkülöző összecsapáson ment tovább a legjobb nyolc közé Wimbledonban Jannik Sinner, aki ugyan szettet nem tudott nyerni Grigor Dimitrov ellen, a bolgár sérülés miatti visszalépése okán végül mégis bejutott a negyeddöntőbee, ahol Ben Shelton lesz az ellenfele. Pontosabban lehet, ugyanis Dimitrov ellen a világelső is megsérült – egy elcsúszás következtében a könyöke –, így közel sem biztos, hogy vállalja a játékot, és ha mégis, akkor is kérdéses, hogy Sinner milyen állapotban lesz az amerikai ellen.

Egyelőre kérdéses, Jannik Sinner milyen állapotban lesz Ben Shelton ellen (Fotó: Yomiuri/AFP/Daisuke Urakami)

Pozitív előjel lehet, hogy bár a keddi edzését törölte, egy rövid fedett pályás gyakorlást végül beiktatott a programjába, s könnyített gyakorlást végzett Simone Vagnozzi és Darren Cahill segítségével. Az olasz akkor még az MRI eredményére várt, amely azóta minden bizonnyal már megérkezett, de egyelőre nincs hivatalos megszólalás ezzel kapcsolatban – legkésőbb szerda délután kiderül, milyen állapotban van Sinner.

Jannik Sinner kemény pályán gyakorolt

Nem vehet ki szabadnapot, így ütögetni akart egy kicsit. Simonéval csak dobáltunk neki néhány labdát. Néha nem rossz kemény pályán gyakorolni, minél többet játszol füvön az egyenetlen pattanásokkal, annál jobban elromlik az időzítésed. Andre Agassi is ezt csinálta régen, mi is ezt tesszük már néhány éve, szóval egyáltalán nem szokatlan

– mondta Cahill, aki felidézte a hétfői sérülést is.

– Először azt hittük, hogy a csuklója sérült meg, de a könyöke vágódott a talajba, és az egész meccsen érezte is, utána pedig eléggé fájt. Úgy átlagosan hat-hét mérföld per órás sebességet veszített a tenyereseiből és a szerváiból is. De nem akarom elvenni Grigor érdemeit, mert fantasztikusan játszott. Sajnálatos, ami vele történt.

Ha minden a tervek szerint alakul, Sinner kb. 15.30-tól mérkőzik meg Sheltonnal a negyeddöntőben. A továbbjutó a Flavio Cobolli–Novak Djokovics párharc győztesével találkozik a legjobb négy között.