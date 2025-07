Erre a rekordra aligha vágyott a Real Madrid

Elérkeztünk a klubvilágbajnokság legérdekesebb szakaszához. Szombat este igazi csemegék várnak ránk, 18 órakor kezdődik a harmadik negyeddöntő, a Bajnokok Ligája regnáló győztesének, a francia bajnok Paris-Saint Germainnek és a német élvonal aranyérmesének, a Bayern Münchennek az összecsapása. Mindketten múlt vasárnap biztosították be helyüket a legjobb nyolc között: a PSG a Lionel Messivel kiálló Inter Miamit győzte le könnyedén, 4-0-ra, a Bayern pedig a brazil Flamengót verte meg 4-2-re. A francia–német ütközet komoly rangadónak ígérkezik.

A PSG-t nem könnyű megállítani Fotó: AFP/JUan Mabromata

Éppen a Bayern München volt az a csapat, amely megakadályozta, hogy a párizsiak már korábban is rátegyék a kezüket a nagyfülű trófeára: a 2020-as BL-döntőt a PSG korábbi futballistája, Kingsley Coman döntötte el a bajorok javára. Az ő játéka most kérdéses, apró sérüléssel bajlódik, de még ha ott is lesz a pályán a Paris Saint-Germainnek jó esélye van arra, hogy megszakítsa a Bayern elleni rossz szériáját, amely négy vereségből áll.

Harry Kane persze abban bízik, hogy erre nem kerül sor.

– Hinnünk kell abban, hogy meg tudjuk nyerni a klubvilágbajnokságot. Nem kérdés, kemény ellenféllel nézünk szembe, a Bajnokok Ligája győztesével. Erre fel kell készülnünk, de úgy érezzük, ha jó napunk van, bármelyik csapatot legyőzhetjük. Valóra vált álom lenne, ha bejutnánk a döntőbe, és aztán meg is nyernénk a klubvilágbajnokságot, de addig még van néhány meccsünk – tekintett előre a müncheniek angol csatára.

A Real Madrid rekordot állít fel a klubvilágbajnokságon

Ugyancsak presztízscsatára van kilátás a negyedik negyeddöntőben – ezt a 2024-es BL-döntő résztvevői, azaz az akkor győzedelmeskedő Real Madrid, valamint a Borussia Dortmund vívja majd magyar idő szerint 22.00-tól. Ez lesz a klub-vb keddi nyolcaddöntőjéből a Juventus elleni 1-0-s győzelemmel továbbjutott madridi klub 67. tétmérkőzése a szezonban. Az olaszok elleni találkozó mérföldkő volt, azzal ugyanis a Real beállította az egy idényre vonatkozó rekordját – írta korábban a futball históriájával és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet, az IFFHS, amely szerint a spanyoloknak ugyanennyi (66) fellépése korábban csupán egyszer, a 2001/2002-es szezonban volt. A dortmundiak ellen tehát ezt a csúcsot adja át a múltnak a Real Madrid.

S a negyeddöntőn Xabi Alonso számíthat a csoportkört betegség miatt kihagyott, de a Juventus ellen már csereként beállt Kylian Mbappéra is. A spanyol szakembernek kellemes problémái vannak: nagyszerű csatárok közül kell választania. Mert amíg a francia világbajnok a kórházban gyógyult, az akadémista Gonzalo García köszönte szépen a lehetőséget, és egyenesen berobbant a klubvilágbajnokságon. A Real Madrid összes meccsén kezdett, és ezért „hálából” három gólt lőtt és egy gólpasszt is kiosztott. Az európai aranycipős Mbappé viszont napról napra jobban van, és ha fitt, aligha lehet őt a kispadra ültetni.

Egy Bellingham a pályán, egy a lelátón

Valakit viszont száműznek a gyepről, aki nagyon szeretett volna ott lenni. Ez nem más, mint a Borussia Dortmund újonca, Jobe Bellingham, aki testvérével, Jude-dal nézhetett volna ma szembe a pályán. Két sárga lapja miatt azonban eltiltották, csak a lelátóról figyelheti, mire jut a labdával a bátyja.

Jobe Bellingham két sárga lapnál jár a klubvilágbajnokságon, erre most ráfizet Fotó: GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Alex Grimm

A sárga-feketék egyébként a mexikói Monterrey 2-1-es legyőzésével teljesítették a nyolcaddöntőt, amelynek abszolválásában elévülhetetlen érdemeket szerzett a kétgólos Serhou Guirassy. A guineai válogatott csatár ezzel a teljesítményével az első olyan afrikai játékos lett a XXI. században, aki kétszer is betalált egy európai klub színeiben interkontinentális klubtornán. Tőle is remek játékra lenne szükség ahhoz, hogy sikerüljön megállítani a Real Madridot. Egy biztos: amelyik csapat nyer, a busás díjazásnak köszönhetően eurótízmilliókban is mérhető sikert könyvelhet el.

A Borussia Dortmund vezetőedzője, Niko Kovac bízik benne, hogy a csapata lesz az.

– Jól ismerjük Xabi Alonsót. Két és fél évet dolgozott Németországban, ahol fantasztikus munkát végzett. Most azt valósítja meg a Real Madridnál, amit korábban a Bayer Leverkusennél. Szóval ugyanazt várjuk tőle, mint amit korábban láttunk tőle, csak más játékosokkal adja ezt elő. Várjuk már a meccset, amely kilencven percig tart, és ha ez idő alatt mindent beleadunk, akkor jó esélyünk van a sikerre – vélekedett a tréner.

Klubvilágbajnokság, negyeddöntő, szombati program:

PSG–Bayern München 18.00 (tv: Match4)

Real Madrid–Borussia Dortmund 22.00 (tv: Match4)