Soha nem látott, döbbenetes dolog jön a labdarúgó Bajnokok Ligájában

Amióta az UEFA megalapította a labdarúgó Bajnokok Ligája-sorozatot, még soha nem kezdődött főtáblás csoportmeccs 16.30-kor. A 2025–26-os szezonban azonban két olyan mérkőzés már biztosan lesz, amelynek a kezdési időpontja délután fél öt lesz majd.

A Kajrat Almati csapatának Bajnokok Ligája-szereplése nem várt eseményeket okozott

Fotó: JEAN-PIERRE MULLER/AFP

Bajnokok Ligája: ezt okozta a Kajrat Almati főtáblára jutása

Ennek pedig az az oka, hogy a 36-os táblán ott van a kazah Kajrat Almati csapata, amely története során most először jutott ilyen magasra. Kazahsztánban nincs téli és nincs nyári időszámítás, azaz 2025. október 26. után 4 óra lesz az időeltolódás a közép-európai térség és Almati között. Ez pedig arra késztette az UEFA-t, hogy az Almati két hazai mérkőzését, amely október 26. után kerül megrendezésre, 16.30-kor kezdje el (ami helyi idő szerint 20.30-at jelent majd.)

Ez a két mérkőzés 2025. december 9-én és 2026. január 20-án kerül megrendezésre. A decemberi összecsapáson a görög Olimpiakosz, míg a januárin a belga Brugge vendégeskedik Almatiban. A görögöknek és a belgáknak azonban nemcsak erre kell felkészülniük, hanem arra is, hogy ebben az időszakban Almatiban rendkívül hideg lehet. Decemberben és januárban arrafelé nem ritka a mínusz 20 fok alatti hőmérséklet sem.

Ha a kazahok szemszögéből nézzük a dolgot, ők sincsenek könnyű helyzetben, mert az alapszakasz utolsó körében, január 28-án Londonba utaznak az Arsenal csapatához. Ekkor London és Almati között nem 4, hanem 5 órás lesz az időkülönbség, amely minden sportoló és ember számára megterhelő lehet.

