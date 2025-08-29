Hatalmas bejelentés, olimpiai bajnokunk is meggyógyul tőle

Nyolcadik alkalommal rendezünk öttusa-világbajnokságot, de a világkupadöntő is nálunk lesz. A friss olimpiai bajnok Gulyás Michelle fémjelezte sportágban számos nagy megméretés házigazdája lesz Magyarország.

A győztes Gulyás Michelle az öttusázók budapesti világkupa-viadalának eredményhirdetésén a BOK Csarnokban 2025 tavaszán Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Budapest adhat otthont a 2027-es öttusa-világbajnokságnak − erről döntött pénteken a sportág nemzetközi szövetsége (UIPM). Az UIPM végrehajtó bizottsága a következő évek kiemelkedő versenyeiről határozott vilniusi ülésén.

Budapest 2027-ben a vb mellett a világkupa-döntőt is megrendezi, 2028-ban pedig a vk-sorozat második állomására kerül sor a magyar fővárosban

− számolt be a hírről az MTI, hozzátéve, hogy a nemzetközi szövetség egyben megerősítette a jövő évi világkupa menetrendjét. Eszerint áprilisban Kairóban kezdődik a sorozat, májusban a bulgáriai Pazardzsikban találkozik a nemzetközi mezőny, júniusban pedig Budapesten. Ezt követően a magyar főváros ad majd otthont a vk-döntőnek is július első hetében.

A 2028-as Los Angeles-i olimpia felvezetéseként az Egyesült Államokban, pontosabban West Hollywoodban is lesz vk-viadal 2027-ben. Az ötkarikás játékok évében a vb-t Kairóban rendezik.

Olimpiai bajnokunk, Gulyás Michelle is örülhet

Budapest legutóbb 2019-ben rendezett öttusa-világbajnokságot, összességében sokadszor lesz házigazda Magyarország, ám először ad otthont a vb-nek a Nemzeti Atlétikai Központ. A Magyar Öttusa Szövetség hivatalos oldalán a sportdiplomáciai siker kapcsán kiemeli:

− A magyar öttusasport centenáriumán, kerek 100 esztendővel az első hazai öttusaversenyt követően, immár nyolcadik alkalommal is otthont adhatunk így az év legfontosabb versenyének!

Ráadásul az olimpiát megelőző évről, egyszersmind kvótaszerző világbajnokságról beszélhetünk, így több szempontból is kiemelkedő alkalom lesz számunkra a 2027-es öttusa vb.

− olvasható a bejelentés, ami Gulyás Michelle számára is örömteli lehet, s remélhetőleg a hír hallatán gyorsabban gyógyul fel. Mint ismert, olimpiai bajnokunk a lovas számot váltó akadálypályán, az OCR-en szenvedett orsócsont-törést, ami miatt az idei Európa-bajnokságot és jelenleg is zajló világbajnokságot is kihagyta.