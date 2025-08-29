öttusa világbajnokságBudapestrendezési jogGulyás Michelle

Hatalmas bejelentés, olimpiai bajnokunk is meggyógyul tőle

Budapest adhat otthont a 2027-es öttusa-világbajnokságnak − erről döntött pénteken a sportág nemzetközi szövetsége (UIPM). A Párizsban olimpiai bajnok Gulyás Michelle és társai hazai pályán szerepelhetnek a Los Angeles-i játékok előtti kvótaszerző világversenyen. A jelenleg Litvániában zajló vb-n arról is határoztak az illetékesek, hogy a világkupa-döntő házigazdája is a magyar főváros lesz 2027-ben. Magyarország legutóbb 2019-ben rendezett öttusa-világbajnokságot.

P.Fülöp Gábor
2025. 08. 29. 19:25
Gulyás Michelle Budapest, 2025. augusztus 12. A férfi országos 400 méter síkfutás döntője a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj versenyen Budapesten, a Nemzeti Atlétikai Központban 2025. augusztus 12-én. MTI/Vasvári Tamás
Gulyás Michelle és társai 2027-ben a Nemzeti Atlétikai Központban versenyezhetnek a hazai vb-n Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Nyolcadik alkalommal rendezünk öttusa-világbajnokságot, de a világkupadöntő is nálunk lesz. A friss olimpiai bajnok Gulyás Michelle fémjelezte sportágban számos nagy megméretés házigazdája lesz Magyarország.

Gulyás Michelle
A győztes Gulyás Michelle az öttusázók budapesti világkupa-viadalának eredményhirdetésén a BOK Csarnokban 2025 tavaszán Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Budapest 2027-ben a vb mellett a világkupa-döntőt is megrendezi, 2028-ban pedig a vk-sorozat második állomására kerül sor a magyar fővárosban

 − számolt be a hírről az MTI, hozzátéve, hogy a nemzetközi szövetség egyben megerősítette a jövő évi világkupa menetrendjét. Eszerint áprilisban Kairóban kezdődik a sorozat, májusban a bulgáriai Pazardzsikban találkozik a nemzetközi mezőny, júniusban pedig Budapesten. Ezt követően a magyar főváros ad majd otthont a vk-döntőnek is július első hetében.

A 2028-as Los Angeles-i olimpia felvezetéseként az Egyesült Államokban, pontosabban West Hollywoodban is lesz vk-viadal 2027-ben. Az ötkarikás játékok évében a vb-t Kairóban rendezik.

Olimpiai bajnokunk, Gulyás Michelle is örülhet

Budapest legutóbb 2019-ben rendezett öttusa-világbajnokságot, összességében sokadszor lesz házigazda Magyarország, ám először ad otthont a vb-nek a Nemzeti Atlétikai Központ. A Magyar Öttusa Szövetség hivatalos oldalán a sportdiplomáciai siker kapcsán kiemeli

− A magyar öttusasport centenáriumán, kerek 100 esztendővel az első hazai öttusaversenyt követően, immár nyolcadik alkalommal is otthont adhatunk így az év legfontosabb versenyének! 

Ráadásul az olimpiát megelőző évről, egyszersmind kvótaszerző világbajnokságról beszélhetünk, így több szempontból is kiemelkedő alkalom lesz számunkra a 2027-es öttusa vb.

− olvasható a bejelentés, ami Gulyás Michelle számára is örömteli lehet, s remélhetőleg a hír hallatán gyorsabban gyógyul fel. Mint ismert, olimpiai bajnokunk a lovas számot váltó akadálypályán, az OCR-en szenvedett orsócsont-törést, ami miatt az idei Európa-bajnokságot és jelenleg is zajló világbajnokságot is kihagyta.

A 2019-esen − mindössze 18 évesen − a 27. lett egyéniben, csapatban az ötödik helyen zárt. Ahogy Párizsban az olimpián, úgy a 2027-es budapesti vb-n is emlékezeteset produkálhat…

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

