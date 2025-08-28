Rajtol a férfi-kézilabdabajnokság: örök riválisok újabb csatája az aranyért

Rendkívüli

Ma este 18 órakor a Pick Arénában, az OTP Bank-Pick Szeged–HE-DO B. Braun Gyöngyös mérkőzéssel megkezdődik a K&H férfi kézilabda NB I új szezonja csütörtökön. A bajnoki címvédő ONE Veszprém alapos keretfrissítésen esett át, legnagyobb riválisa, a Magyar Kupa-győztes Szeged gyakorlatilag változatlan csapattal készül a jövő júniusig tartó férfi-kézilabdaszezonra. Az esélyek alapján a bajnoki cím a két nagy között dől majd el, a középmezőny idén is hozhat izgalmas csatákat.

Kibédi Péter
2025. 08. 28. 11:21
A Szeged és a Veszprém idén is megküzd egymással a bajnoki címért, a döntőt júniusban rendezik a férfi bajnokságban.
Az erőviszonyok nem változtak a férfi-kézilabdabajnokságban, azonban a két magyar Bajnokok Ligája-induló, a Veszprém és a Szeged között még kevesebb lesz a különbség, mint az előző években. A két csapat várhatóan szoros és izgalmas párharca mellett egyre erősebb a középmezőny is, több csapat is jó eséllyel pályázik a dobogó legalsó fokára. Sokat számít majd ebben a versenyfutásban, hogy tud-e meglepetést okozni valamelyikük a két nagy ellen. A kiesés elkerüléséért is nagy csata várható, szinte biztos, hogy az előző kiíráshoz hasonlóan az utolsó pillanatban dőlnek el a nagy kérdések.

Az egykori szegedi Tiagus Petrus hét évig Barcelonában játszott, Veszprémben tér vissza a magyar kézilabda-bajnokságba
Az egykori szegedi Thiagus Petrus hét évig Barcelonában játszott, Veszprémben tér vissza a magyar kézilabda-bajnokságba (Fotó: handballveszprem.hu)

Átalakult a Veszprém kerete

A veszprémi keretben nagy mozgás történt a nyár folyamán. Olyan meghatározó játékosok hagyták el a klubot, mint a magyar válogatott kapus Palasics Kristóf, a spanyol irányító Agustín Casado, az izlandi balátlövő Aron Pálmarsson, a francia beálló Ludovic Fabregas, valamint a svéd lövő, Lukas Sandell. Elment a dán kapus Mike Ulrich Jensen, a fehérorosz szélső Mikita Vajlupov, a horvát beálló Nikola Grahovac és az orosz átlövő Szergej Koszorotov is, de nem folytatja munkáját Sterbik Árpád kapusedző sem.

Az érkezők listája szintén figyelemre méltó. Három egyiptomi játékos csatlakozott: 

Ahmed Adel beálló, Ahmed Hesam és Ali Zeinelabedin balátlövők. A hazai mezőnyből a fiatal balszélső Molnár Robin érkezett, külföldről pedig olyan ismert nevek, mint a horvát jobbátlövő Ivan Martinovic, a svéd kapus Mikael Appelgren, a brazil védőspecialista Thiagus Petrus és a francia jobbszélső Yanis Lenne, igaz, utóbbi Achilles-ín-sérülése miatt az idény elején nem bevethető. 

A felnőttkeretbe felkerültek fiatal magyarok is, köztük Dopjera Ádám, Balogh Botond, Gáncs-Pető Máté, Győri Nándor, Kardos Márton, Várady-Szabó László, Szabó Levente és Barna János.

Jim Gotfridson érkezése tovább szűkítheti a különbséget a Szeged és a Veszprém között
Jim Gottfridsson érkezése tovább szűkítheti a különbséget a Szeged és a Veszprém között (Fotó: pickhandball.hu)

Klasszis irányítóval erősített a Szeged

A szegedi oldalon jóval kisebb volt a mozgás. Két játékos távozott ugyan, de egyikük sem volt alapember: Nagy Martin Svédországba szerződött, Rea Barnabás pedig Izlandra igazolt. 

Az alapcsapat együtt maradt, sőt a keretet erősítette a kapus Radvánszki Attila és a világklasszis irányító, Jim Gottfridsson, aki Bajnokok Ligája-győzelemmel, német bajnoki címekkel és válogatott érmekkel érkezett a Tisza-partra – a svéd irányítót kétszer választották az Európa-bajnokság legjobb játékosának.

Szegeden jubileumi szezonra készülnek, ötven éve lesz, hogy feljutott a csapat az élvonalba, és azóta egyedüli klubként megszakítás nélkül szerepel az NB I-ben, emellett 2026 tavaszán első bajnoki címének harmincadik és ötödik Magyar Kupa-győzelmének huszadik jubileumát is megünnepli majd a Pick.

A Győr az előző kiírásban bombameglepetést okozott, amikor hazai pályán nyerni tudott a Szeged ellen
A Győr az előző kiírásban bombameglepetést okozott, amikor hazai pályán nyerni tudott a Szeged ellen (Fotó: MTI)

Nagy csaták lesznek a középmezőnyben

A felkészülési mérkőzések vegyes képet mutattak. A címvédő Veszprém többek között legyőzte a török Besiktast, az egyiptomi al-Ahlit, a német Gummersbachot és a lengyel Wisla Plockot is. Pénteken Izlandon folytatják a próbameccseket. A szegediek vereséget szenvedtek a Kielcétől, viszont az Elverum ellen magabiztosan nyertek. Idén a szegediek nyitják a bajnokságot, ma este 18 órától a Gyöngyös ellen a Pick Arénában. 

A két nagy rivális novemberben Szegeden, áprilisban Veszprémben találkozik, és várhatóan ismét egymás között dönti el a bajnoki arany sorsát. 

A középmezőnyhöz tartozó csapatok is igyekeztek megerősíteni keretüket. A Győr nagynevű játékosokat szerzett, köztük Krakovszki Zsoltot és Luka Stepancicot. A Tatabánya szintén előre léphet Tóth Edmond irányításával, a Ferencváros viszont elvesztette válogatott átlövőjét, Ónodi-Jánoskúti Mátét. A Balatonfüred irányítója, Jánosi Tamás visszatérésével lehet stabil a középmezőnyben, míg a Csurgó is beleszólhat a 3–6. helyekért vívott küzdelembe.

A 75. bajnoki idényben a két feljutó, a Budai Farkasok-Rév és a Szigetszentmiklós, illetve a bennmaradásért tavaly is nagyot harcoló Komló, Budakalász, NEKA és PLER-Budapest versenghet majd a kiesés elkerüléséért.

Kézilabda: nagyobb szerepet kap a meccseken a VAR

Az NB I lebonyolítása változatlan: az alapszakasz május 23-ig tart, a döntőt május végén és június elején játsszák az első két helyezett között. A szezon közben hosszabb szünet lesz a januári Európa-bajnokság miatt. Technikai újításként a videóbíró-rendszer bővül, immár gól/nem gól szituációk is visszanézhetők lesznek. Őszre minden csarnokban elektronikus időkérésjelző is működik majd.

A tavalyi bajnoki döntő harmadik, mindent eldöntő párharca:
 

A férfi NB I mezőnye:

  • Balatonfüredi KSE
  • Budai Farkasok-Rév (újonc)
  • Carbonex-Komló
  • CYEB-Budakalász
  • Csurgói KK
  • ETO University HT
  • FTC-Green Collect
  • HE-DO B.Braun Gyöngyös
  • MOL Tatabánya KC
  • NEKA
  • One Veszprém HC (címvédő)
  • OTP-Bank Pick Szeged
  • PLER-Budapest
  • Szigetszentmiklósi KSK (újonc)

