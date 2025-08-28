Rajtol a férfi-kézilabdabajnokság: örök riválisok újabb csatája az aranyért

Az erőviszonyok nem változtak a férfi-kézilabdabajnokságban, azonban a két magyar Bajnokok Ligája-induló, a Veszprém és a Szeged között még kevesebb lesz a különbség, mint az előző években. A két csapat várhatóan szoros és izgalmas párharca mellett egyre erősebb a középmezőny is, több csapat is jó eséllyel pályázik a dobogó legalsó fokára. Sokat számít majd ebben a versenyfutásban, hogy tud-e meglepetést okozni valamelyikük a két nagy ellen. A kiesés elkerüléséért is nagy csata várható, szinte biztos, hogy az előző kiíráshoz hasonlóan az utolsó pillanatban dőlnek el a nagy kérdések.

Az egykori szegedi Thiagus Petrus hét évig Barcelonában játszott, Veszprémben tér vissza a magyar kézilabda-bajnokságba (Fotó: handballveszprem.hu)

Átalakult a Veszprém kerete

A veszprémi keretben nagy mozgás történt a nyár folyamán. Olyan meghatározó játékosok hagyták el a klubot, mint a magyar válogatott kapus Palasics Kristóf, a spanyol irányító Agustín Casado, az izlandi balátlövő Aron Pálmarsson, a francia beálló Ludovic Fabregas, valamint a svéd lövő, Lukas Sandell. Elment a dán kapus Mike Ulrich Jensen, a fehérorosz szélső Mikita Vajlupov, a horvát beálló Nikola Grahovac és az orosz átlövő Szergej Koszorotov is, de nem folytatja munkáját Sterbik Árpád kapusedző sem.

Az érkezők listája szintén figyelemre méltó. Három egyiptomi játékos csatlakozott:

Ahmed Adel beálló, Ahmed Hesam és Ali Zeinelabedin balátlövők. A hazai mezőnyből a fiatal balszélső Molnár Robin érkezett, külföldről pedig olyan ismert nevek, mint a horvát jobbátlövő Ivan Martinovic, a svéd kapus Mikael Appelgren, a brazil védőspecialista Thiagus Petrus és a francia jobbszélső Yanis Lenne, igaz, utóbbi Achilles-ín-sérülése miatt az idény elején nem bevethető.

A felnőttkeretbe felkerültek fiatal magyarok is, köztük Dopjera Ádám, Balogh Botond, Gáncs-Pető Máté, Győri Nándor, Kardos Márton, Várady-Szabó László, Szabó Levente és Barna János.

Jim Gottfridsson érkezése tovább szűkítheti a különbséget a Szeged és a Veszprém között (Fotó: pickhandball.hu)

Klasszis irányítóval erősített a Szeged

A szegedi oldalon jóval kisebb volt a mozgás. Két játékos távozott ugyan, de egyikük sem volt alapember: Nagy Martin Svédországba szerződött, Rea Barnabás pedig Izlandra igazolt.

Az alapcsapat együtt maradt, sőt a keretet erősítette a kapus Radvánszki Attila és a világklasszis irányító, Jim Gottfridsson, aki Bajnokok Ligája-győzelemmel, német bajnoki címekkel és válogatott érmekkel érkezett a Tisza-partra – a svéd irányítót kétszer választották az Európa-bajnokság legjobb játékosának.

Szegeden jubileumi szezonra készülnek, ötven éve lesz, hogy feljutott a csapat az élvonalba, és azóta egyedüli klubként megszakítás nélkül szerepel az NB I-ben, emellett 2026 tavaszán első bajnoki címének harmincadik és ötödik Magyar Kupa-győzelmének huszadik jubileumát is megünnepli majd a Pick.