Kubatov Gábor ismét beleállt a Fradit megint megbüntető MLSZ-be + videó

Érdekes fegyelmi határozatokat tett közzé a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) a hivatalos honlapján, többek között újfent megtalálta a Ferencvárost. A FEB a Nyíregyháza–FTC mérkőzésen tapasztalt szurkolói viselkedés miatt – az MLSZ szerint a zöld-fehér tábor megbotránkoztató és rasszista kifejezéseket kiabált a meccs alatt – pénzbüntetés megfizetésére kötelezi az FTC-t, továbbá egy soron következő hazai NB I-es férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló szektorbezárással bünteti, amit hat hónapra felfüggesztett. Több sem kellett Kubatov Gábornak, a Fradi elnöke a saját közösségi oldalán alaposan kiosztotta a csapatát előszeretettel büntető MLSZ-t.

Kubatov Gábor szerint az MLSZ-nek az a célja, hogy a lelátókon ne legyenek FTC-szurkolók. Fotó: Ladóczki Balázs

Kubatov Gábor: Az MLSZ célja, hogy ne legyenek FTC-szurkolók a meccseken

Nem az első, vélhetően nem is az utolsó bírálat hallható Kubatov Gábor legújabb videójában, melyben az MLSZ legújabb fegyelmi döntését vette górcső alá. A Fradi elnöke szerint ugyan ezúttal csak felfüggesztett büntetést kaptak a szövetségtől, de a végső célja az MLSZ „földesurainak”, hogy a zöld-fehérek szurkolói eltűnjenek a lelátókról.

Először csak felfüggesztett büntetések, pénzbírságok, majd a B3-as szektor bezárása, de a vége úgyis az egész stadion hatalmi szóval való kiürítése lesz. Mondja meg nekem valaki, mire jó ez? A szurkolók a legújabb ellenségek?

– teszi fel a kérdéseit sorban Kubatov Gábor.

Miután szerinte ezek a drukkerek a válogatott meccseken is ott vannak a klubelnök szerint, az MLSZ ahelyett, hogy valami kommunikációs fogással megoldást találna a lelátói viselkedésre, esetleg létrehozna esetleg egy érdemi felületet, ahol párbeszédet folytathatnának a felek egymással, inkább csak büntet. – Mindkét idei büntetésünket idegenbeli meccseken szedtük össze, az MLSZ mégis a hazai pályánkat tiltaná be. Meggyőződésem, hogy az MLSZ nem egy hatóság, hanem a mi közös szövetségünk, de sosincs párbeszéd, nem hívták, nem is hívják össze a klubokat.

Inkább azon lenne érdemes elgondolkodnia a szövetségnek, hogy szurkolói szimpátiától függetlenül mindenhol az MLSZ-t és annak vezetőjét szidják a lelátókon

– fogalmazott a Fradi elnöke.