Az MLSZ-nél a bíró megsértése súlyosabb bűn, mint a brutális, sérülést okozó belépő

Érdekes fegyelmi határozatokat tett közzé a Magyar Labdarúgó-szövetség a hivatalos honlapján. Kiderült, hogy a csákvári Somfalvi Bence, akinek a brutális belépője után hordágyon kellett levinni a Honvéd játékosát, enyhébb büntetést kapott, mint a Haladás futballistája, aki csupán beszólt a játékvezetőnek. Az MLSZ szerint a bíró megsértése súlyosabb bűn, mint egy horrorisztikus szabálytalanság.

2025. 08. 27. 11:49
Csak erős idegzetűeknek ajánlott megnézni (videó a cikk végén) azt, ahogyan a Csákvár labdarúgója, Somfalvi Bence szétrúgta a Honvéd játékosa, Szabó Alex lábát az NB II-ben. A Honvéd 3-1-re megnyerte a találkozót, de Szabót hordágyon kellett levinni a pályáról, Somfalvi pedig természetesen azonnal piros lapot kapott a brutális belépője után. Az MLSZ meghozta ítéletét az eltiltásáról.

Somfalvi Bence négy bajnoki mérkőzésre szóló eltiltást kapott, amit nevezhetnénk súlyosnak is. Hála Istennek az általa letarolt Szabó Alex sérülése nem súlyos, nem kell műteni, nem kell hosszabb időt kihagynia, de ez nem Somfalvin múlt, aki később elnézést kért a tettéért.

A csákvári futballista azonban nem a legsúlyosabb büntetést kapta az MLSZ-től az elmúlt hétvégi meccsek után, ami azért is furcsa, mert hasonlóan durva szabálytalanság nem történt. Csakhogy az MLSZ szerint az még a sérülésveszélyes brutális belépőnél is nagyobb bűn, ha valaki szóban megsérti a játékvezetőt. Ezt tette Jancsó András, a harmadosztályban sínylődő Haladás játékosa, akit a vármegyei bajnokságban szereplő Mezőörs elleni 3-2-es vereséget hozó meccs után állított ki a bíró, miután hevesen reklamált. Tettlegességről nem volt szó, erről az MLSZ határozata sem tesz említést, amely így szól:

A FEB Jancsó András (Haladás 1919) labdarúgót a játékvezető megsértéséért a mérkőzéseken való részvételtől öt hétre eltiltotta.

Tehát a Haladás kulcsembere szeptember végéig nem játszhat, mialatt csapata öt meccsét lesz kénytelen kihagyni, ami végeredményben súlyosabb büntetés, mint amit a négy mérkőzésről eltiltott Somfalvi kapott az alábbi brutális szabálytalansága miatt.

