Ostoba szabályt vagy gyerekeket védő regulát alkotott az MLSZ?

Létezik-e olyan magyar klubcsapat a sportág első három osztályában, amelynek edzője a felnőttek közé nevezne egy 15 éves focistát? Aligha. Nemcsak azért, mert 15 évesen még nem szoktak játszani az NB I-ben, hanem azért sem, mert nincs nagyon merítési lehetőségük a szakembereknek. De ha lenne is, akkor sem tehetnék meg, hiszen az MLSZ szabálya azt mondja ki, hogy 16 év alatt senki sem léphet pályára. Miért? Hol van a magyar Max Dowman? Ennek jártunk utána a Rapid sport legújabb adásában.

Lantos Gábor
2025. 08. 26. 5:50
Nem kellett sok idő hozzá, elég volt 31 perc, hogy az egész világ megismerje az Arsenal 15 éves csodatinijének, Max Dowmannek a nevét. Ehhez csak annyi kellett, hogy a londoni csapat edzője, Mike Arteta beállítsa a gyereket a Leeds elleni Premier League-mérkőzésen. Vagány húzás volt, annyi bizonyos. Az már más kérdés, hogy egy 15 éves srác, Max Dowman miként viseli el azt, ami most focistaként rá vár.

Max Dowman
Max Dowman, aki 15 évesen mutatkozott be a Premier League-ben
Fotó: PETER PARKS/AFP

Max Dowman: nem irány az NB I (sem)

Dowman bemutatkozása kapcsán óhatatlan volt, hogy utánanézzünk az MLSZ szabályozásának. Kissé lepett csak meg bennünket az, amit találtunk. Nevezetesen: a magyar NB I-ben (és NB II-ben, NB III-ban) 16 év alattiak nem léphetnek pályára a felnőttcsapatokban. Sok oka van ennek a szabályozásnak, az indokok egy része nagyon is érthető. Ugyanakkor az mégis elgondolkodtató, hogy a Premier League-ben vagy a spanyol bajnokságban nincsen ilyen regula. Németországban viszont van.

Mi indokolja mindezt? Ennek jártunk utána a Rapid sport legújabb adásában.

 

Google News
