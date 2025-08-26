Ostoba szabályt vagy gyerekeket védő regulát alkotott az MLSZ?

Nem kellett sok idő hozzá, elég volt 31 perc, hogy az egész világ megismerje az Arsenal 15 éves csodatinijének, Max Dowmannek a nevét. Ehhez csak annyi kellett, hogy a londoni csapat edzője, Mike Arteta beállítsa a gyereket a Leeds elleni Premier League-mérkőzésen. Vagány húzás volt, annyi bizonyos. Az már más kérdés, hogy egy 15 éves srác, Max Dowman miként viseli el azt, ami most focistaként rá vár.
Max Dowman: nem irány az NB I (sem)
Dowman bemutatkozása kapcsán óhatatlan volt, hogy utánanézzünk az MLSZ szabályozásának. Kissé lepett csak meg bennünket az, amit találtunk. Nevezetesen: a magyar NB I-ben (és NB II-ben, NB III-ban) 16 év alattiak nem léphetnek pályára a felnőttcsapatokban. Sok oka van ennek a szabályozásnak, az indokok egy része nagyon is érthető. Ugyanakkor az mégis elgondolkodtató, hogy a Premier League-ben vagy a spanyol bajnokságban nincsen ilyen regula. Németországban viszont van.
Mi indokolja mindezt? Ennek jártunk utána a Rapid sport legújabb adásában.