Ostoba szabályt vagy gyerekeket védő regulát alkotott az MLSZ?

Nem kellett sok idő hozzá, elég volt 31 perc, hogy az egész világ megismerje az Arsenal 15 éves csodatinijének, Max Dowmannek a nevét. Ehhez csak annyi kellett, hogy a londoni csapat edzője, Mike Arteta beállítsa a gyereket a Leeds elleni Premier League-mérkőzésen. Vagány húzás volt, annyi bizonyos. Az már más kérdés, hogy egy 15 éves srác, Max Dowman miként viseli el azt, ami most focistaként rá vár.

Max Dowman, aki 15 évesen mutatkozott be a Premier League-ben

Fotó: PETER PARKS/AFP

Max Dowman: nem irány az NB I (sem)

Dowman bemutatkozása kapcsán óhatatlan volt, hogy utánanézzünk az MLSZ szabályozásának. Kissé lepett csak meg bennünket az, amit találtunk. Nevezetesen: a magyar NB I-ben (és NB II-ben, NB III-ban) 16 év alattiak nem léphetnek pályára a felnőttcsapatokban. Sok oka van ennek a szabályozásnak, az indokok egy része nagyon is érthető. Ugyanakkor az mégis elgondolkodtató, hogy a Premier League-ben vagy a spanyol bajnokságban nincsen ilyen regula. Németországban viszont van.

Mi indokolja mindezt? Ennek jártunk utána a Rapid sport legújabb adásában.