A magyar sportoló túl hamar érte el a vb-álmát, a kapitány is reagált

A legutóbbi tollaslabda-világbajnokságon majdnem három évtized után szerepelt magyar játékos a női egyes versenyszámban, akkor Sándorházi Vivien az első fordulóban búcsúzott a tornától. Azóta további fejlődésen ment át a sportág hazánkban, amit Sándorházi idei Európa-bajnoki bronzérme, valamint Körösi Ágnes tavalyi Európai Egyetemi Játékok-aranyérme is jól mutat – a jelenlegi héten sorra kerülő párizsi vb-n ők ketten képviselik a magyar színeket. A világranglistán 103. Körösi lapunknak nemrég elmondta, szeretne egy világklasszissal találkozni, de nem kezdésként. Ám a sorsolás nem így gondolta, és a TFSE sportolója megkapta a világkupa-sorozat legjobbját (egyben a világranglista 2. helyezettjét), a kínai Vang Cse-jit az este 20.00-kor kezdődő összecsapására. A szintén kedden – a kiírás szerint 12.30-kor – bemutatkozó Sándorházi Vivien (89.) sem járt sokkal jobban, de a VSD 24 éves játékosának valamivel reálisabb a továbbjutása a tajvani Hszü Ven Cse (36.) ellen.

Körösi Ágnes álma, miszerint világklasszissal találkozzon, túl korán teljesült a tollaslabda-világbajnokságon (Forrás: bwfbadminton.com)

Ezt várja a kapitány a magyaroktól a tollaslabda-vb-n

– Remélhetőleg Ágnes és Vivien is kihasználják majd az alkalmat, hogy a világ legjobb játékosaival mérkőzhetnek meg.

Bár a sorsolás nem elhanyagolható, a fő fókuszunk a teljesítményükön és a folyamatos egyéni fejlődésükön van, így nekem is az a legfontosabb, hogy mindkét játékos úgy jöjjön le a pályáról, hogy érzésre a legjobb játékát nyújtotta

– nyilatkozta lapunknak az egykori skót ifjúsági válogatott Gregor McVean, aki a magyar tollaslabdázók szövetségi kapitánya. – Az, hogy Vivien megszerezte Magyarország első Eb-érmét ebben az itthon kis sportágban, sok elkötelezett ember közös sikere. Ez az eredmény ugródeszkaként kell hogy szolgáljon a jövőbeli fejlődéshez, és inspirációt kell hogy nyújtson minden fiatal játékosunknak: ha Vivien meg tudta csinálni, ők is képesek rá!

McVean 2017 óta dolgozik Magyarországon, és már a tokiói olimpia előtt segítette Krausz Gergely olimpikon felkészülését. A 45 éves skót szakember a jövőjét is hazánkban képzeli el.

– Már majdnem nyolc éve élek Magyarországon, és jelenlegi pozíciómat két éve töltöm be. Fő célom, hogy világos struktúrát és fejlődési utat alakítsak ki a magyar tollaslabdában, amely lehetővé teszi a nemzetközi ambíciókkal rendelkező játékosoknak a kiteljesedést.

Bár még nem vagyok teljesen elégedett a jelenlegi helyzettel, fontos lépéseket tettünk a jó irányba.

További együttműködéssel, kemény munkával, valamint a játékosainkba és közösségünkbe vetett hittel biztos vagyok benne, hogy tovább tudunk fejlődni és még nagyobb sikereket érhetünk el – utalt McVean többek között arra, hogy utánpótlásszinten komoly nemzetközi eredményeket érnek el a magyar tollaslabdázók, ráadásul a jövő augusztusi U19-es Európa-bajnokságnak Tatabánya ad majd otthont.