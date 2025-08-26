Vincze OttóBágyogszovátFTC

A Fradi BL-hőse visszatért a pályára, a sikerek sem kerülik el

A Fradi 1995-ös BL-menetelésének egyik hőse újra a pályán! A korábbi magyar válogatott Vincze Ottó ráadásul nem afféle öregfiúk-meccsen tűnt fel, a 2025/2026-os szezontól ugyanis a Győr-Moson-Sopron vármegyei III. ligában szereplő Bágyogszovát SE labdarúgója.

2025. 08. 26.
Vincze Ottó visszatért a pályára, a Győr-Moson-Sopron vármegyei III. ligában futballozik.
Vincze Ottó visszatért a pályára, a Győr-Moson-Sopron vármegyei III. ligában futballozik. Fotó: MTI/Mónus Márton
Harminc évvel ezelőtt a Ferencvárossal a Bajnokok Ligája csoportkörére, most a Bajcs SE elleni bajnokira készül. Az ötvenegyedik születésnapját augusztus 29-én ünneplő Vincze Ottó visszatért a pályára, és a Győrtől körülbelül egyórányi autóútra található Bágyogszovát futballistájaként kapcsolódik ki.

Vincze Ottó aktív pályafutása után sem távolodott el a labdarúgás világától
Vincze Ottó aktív pályafutása után sem távolodott el a labdarúgás világától (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

 

Vincze Ottó: „A futball örök szerelem”

Az 1995-ös BL-nyitányon a svájci Grasshoppers kapujába két gólt is zúdító Vincze Ottó a Magyar Labdarúgó-szövetség adatbankja szerint eddig két meccset játszott a bágyogszovátiak színeiben: a vármegyei III. osztályban csereként 45 percet játszva vette ki a részét a Börcs KSE II. 7-1-es legyőzéséből, majd kezdőként 75 percig a pályán volt a Farád SE elleni vármegyei kupameccsen, melyet csapata végül tizenegyespárbaj után nyert meg.

Amikor felvetődött, hogy a 1300-as lélekszámú község labdarúgó-csapatához kerülök, egyik fiatal csapattársam bevallotta, a Wikipédián nézte meg, hogy ki vagyok, ellenőrizte a személyazonosságomat

 – ismerte el a Metropolnak nyilatkozó korábbi 11-szeres magyar válogatott labdarúgó. – Amit látott, az megnyugtatta. Mondjuk úgy, hogy a pályán afféle örökmozgó vagyok, jobbára indítok, szervezek, osztogatom a labdákat. A futball örök szerelem, élvezem a játékot – tette hozzá.

A Bágyogszovát legközelebb augusztus 31-én, vasárnap lép pályára a bajnokságban a Bajcs SE vendégeként.

Beszélgetés Vince Ottóval az 50. születésnapja alkalmából:

