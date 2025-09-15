armand duplantisrúdugrásSam Kendricksvilágcsúcs

Súlyos dolgokat állított, ostobaságokat beszélt Duplantis amerikai riválisa + videó

A rúdugrás világcsúcsát ismét megjavító svéd világsztár árnyékában lévő vetélytársa, Sam Kendricks furcsán reagált. A korábbi kétszeres világbajnok szavai előtt értetlenül áll Armand Duplantis. A 14. világrekordjával, 6,3 méterrel újra világbajnok svéd kapcsán a negyedik helyezett Sam Kendricks úgy nyilatkozott, hogy kiégetik Duplantist, akivel kapcsolatban azt is megkérdőjelezte, hogy valóban svédnek tekinthető-e. Eközben a világsajtó ódákat zeng Armand Duplantisról.

Armand Duplantis Tokió, 2025. szeptember 15. Az aranyérmes svéd Armand Duplantis ünnepel, miután 6,30 méteres világcsúccsal megnyerte a férfi rúdugrás döntőjét a tokiói atlétikai világbajnokságon 2025. szeptember 15-én. MTI/AP/Matthias Schrader
Armand Duplantis szédítő magasságokban, mégsem ő beszélt össze-vissza Fotó: Matthias Schrader Forrás: MTI/AP
Az amerikai Sam Kendricks együtt örült az új világcsúcsnak a svéd legendával, ám sikerült sületlenségeket összehordania. Armand Duplantis nem sértődött meg, finoman, kulturáltan tette helyre a negyedik helyezett, korábbi kétszeres világbajnokot.

Armand Duplantis
Armand Duplantisszal (középen) együtt örült az amerikai Sam Kendricks (balra) és a második helyezett görög Emmanuil Karalisz Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Kendricks félrebeszélt

A budapesti Gyulai Memorial után ismét, immár tizenegyedszer állított fel új világcsúcsot férfirúdugrásban Armand Duplantis. A tokiói világbajnokságot elképesztő fölénnyel megnyerő svéd atléta feltetette a lécet 630 centiméterre, és átugrotta. A 620-szal megpróbálkozó Emmanouil Karalisz kereken 6 méterrel ezüst-, az ausztrál Kurtis Marschall 595 centivel bronzérmes lett. A negyedik helyen végző Sam Kendricks is 595-ig jutott, talán az zavarta meg, hogy lemaradt a dobogóról, de furcsa dolgokat mondott a győztesről.

A svéd közönséghez szeretnék szólni! Ha világrekordokat akarsz kicsikarni a bajnokodból, kiégeted.

Értékeld a felállított rekordokat, és légy hálás, ha még több várható – próbálta valamilyen érthetetlen okból óvni Kendricks Duplantist, akit szerinte a svédeknek meg kellene becsülniük.

–  A szomorú az egészben az, hogy ha visszatekintünk a történelemre, felmerültek olyan kérdések, mint például hogy valóban svéd-e? 

Azért örülök, hogy Svédország most befogadta, elfogadta őt és mindent. De soha többé nem kellene rekordokat felállítania ahhoz, hogy megtartsa. Ez egy különleges időszak, és ezt nem szabad magától értetődőnek venni. Lehet, hogy soha többé nem lesz hozzá hasonló. Mondo a világ valaha volt legnagyobb sportolója – keverte a kritikát és az ajnározást Sam Kendricks.

Armand Duplantis reakciója

Annyi valóban igaz, hogy a rúdugrás sokszorosan koronázott királya az Amerikai Egyesült Államokban született és nőtt fel. Anyai ágon svéd, gyakran tartózkodik az északi országban. A döntésében az is szerepet játszott, hogy az édesapja maradhatott az edzője, illetve Svédország jobb anyagi hátteret kínált neki. 

– Azt hiszem, arról van szó, hogy félreértette a svéd kultúrát. Azt hiszi, túl magasak az elvárásai velem szemben.

 Őszintén szólva fogalmam sincs, miről beszél. Sokan várnak tőlem folyamatosan világrekordokat. És ennek oka van, megmutattam, hogy képes vagyok rá, ha megfelelők a körülmények. Szóval nem, nem értem, miről beszél Sam. Csak dolgokat mond, gondolom – válaszolt intelligensen, győzteshez méltóan Armand Duplantis.

Dicsfényben úszik

Világszerte elismeréssel írnak beszélnek az atlétika jelen- és mindenkori egyik legnagyobb alakjáról. A svéd Aftonbladet gyűjtötte össze a méltatásokat.

Armand Duplantis nem ember

– írja a BBC.

– A svéd csodagyerek hihetetlen korszakot nyit a rúdugrásban: Tokióban 6,30 méterrel gurította át a lécet – ez a 14. világcsúcsa mindössze öt év alatt – olvasható a spanyol Marcán.

– Óriási a különbség a második helyhez képest – emeli ki a német Welt.

 

