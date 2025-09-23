  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Arne Slot magyarázkodik a Szoboszlairól hozott döntés miatt, ezt most le kell nyelni
Szoboszlai DominikArne SlotLiverpool FC

Arne Slot magyarázkodik a Szoboszlairól hozott döntés miatt, ezt most le kell nyelni

A Liverpool ma este (21.00) a Southampton ellen kezdi meg a szereplését az angol Ligakupában. Az már korábban nyilvánosságra került, hogy Arne Slot a csapat több kulcsemberét, köztük Szoboszlai Dominiket sem küldi pályára ezen a meccsen. A Liverpool edzője a mérkőzés előtt hosszasan magyarázta, hogy miért hozta meg ezt a döntést.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 8:04
Arne Slot az Aranylabda-gálán is ott volt, Szoboszlai Dominik pihenőt kap a Liverpoolban tőle Fotó: JOSE BRETON Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Liverpool vezetőedzője – sok kollégájához hasonlóan – ma este rotálja csapatát a második számú angliai kupasorozatban, a Ligakupában. Az alapemberek közül Szoboszlai Dominik, Alisson, Virgil van Dijk, Mohamed Salah és Ryan Gravenberch is pihenőt kapnak a szezon erőteljes kezdése után, ezt Slot már szombaton elismerte az Everton ellen megnyert városi derbi után a Premier League-ben.

Szoboszlai Dominik nem játszik a Liverpool mai meccsén, Arne Slot elmagyarázta az okát
Szoboszlai Dominik nem játszik a Liverpool mai meccsén, Arne Slot elmagyarázta az okát. Fotó: AFP/Oli Scarff

A Liverpool Southampton elleni meccse előtt Slot bővebben is kifejtette, miért jutott arra az elhatározásra, hogy a bombaformában játszó Szoboszlai Dominiket sem küldi ma este pályára.

– Vannak játékosok, akiknek szükségük van a mérkőzésre, és örülünk, hogy most lesz lehetőségük ezt megkapni – indokolt Slot. – Ha nem lenne tétmeccs ezen a héten, valószínűleg barátságos találkozót szerveztünk volna, mert nekik is kell a játékidő, hogy mindig készen álljanak, amikor szükség van rájuk.

– Az utóbbi három meccsen sok játékost szerepeltettünk, mert úgy gondoltuk, hogy szükséges fenntartani az energiát, de nem mindenkit. Akik kevesebb szerepet kaptak, azoknak ez most tökéletes alkalom a játékpercek gyűjtésére – hangsúlyozta Slot.

Szoboszlai pihentetése indokolt

Mindössze négy Liverpool-játékos van, aki az idény eddigi mind a hét tétmeccsét végig a pályán töltötte:

  • Alisson, a kapus,
  • Virgil van Dijk, a csapatkapitány,
  • Mohamed Szalah, a gólkirály,
  • és Szoboszlai Dominik.

A magyar válogatott csapatkapitánya emellett Marco Rossi csapatának két vb-selejtezőjét is végigrobotolta az írek és a portugálok ellen szeptemberben, Slot erre is kitért.

– Annyi meccset kell lejátszani, és a játékosaink képesek erre, de néha nekik is szükségük van egy kis pihenésre, sokan közülük kétszer is játszottak a válogatottban – emelte ki a Liverpool edzője. – Tehát, sok mindent meg tudnak csinálni, de néha-néha szükségük van egy kis pihenésre, és most két nap pihenésről beszélek, ami még mindig nem sok.

 

Itt a nagy esély a Liverpool méregdrága igazolása előtt

Arne Slot döntést hozott Alexander Isak szerepeltetéséről a Southampton elleni Ligakupa-meccsen – a Liverpool menedzsere szeretné beépíteni 125 millió fontos sztárját. Azzal, hogy Isak vezetheti a támadósort a Southampton ellen, Slot gyorsítani szeretné a svéd válogatott támadó beilleszkedését a Liverpool keretébe.

Isak az Atlético Madrid elleni BL-meccsen mutatkozott be a múlt héten, de a Merseyside-derbin csak csereként kapott szerepet, mivel még érződött rajta a kihagyás. Feszült viszonyban hagyta el Newcastle Unitedet, nagy szüksége van minden játékpercre, hogy visszanyerje formáját.

Első alkalommal kaphat kezdőként lehetőséget a 33 millió fontért szerződtetett kapus, Giorgi Mamardashvili is, akit hosszú távon Alisson Becker utódjának szánnak.

A Ligakupa is fontos Arne Slot szerint

A Liverpool az elmúlt két idényben is döntőbe jutott a Ligakupában – épp Isak lőtte a gólt, amellyel a Newcastle megnyerte a legutóbbi döntőt a Wembley-ben márciusban. Bár Slot számára nem ez a legfontosabb sorozat, hangsúlyozta: a Southampton elleni lendületmegőrzés fontos.

– Egyetlen trófeát sem becsülünk le, mindig minden sorozatot meg akarunk nyerni, amelyben indulunk – tette hozzá Slot. – A keret minőségének az előnye, hogy így is nagyon erős csapatot tudunk pályára küldeni. Ugyanakkor hosszú távra is gondolnunk kell. Ha minden sorozatban versenyben akarunk maradni, akkor egyes játékosoknak időnként szükségük van egy normális hétre is, ami azt jelenti, hogy hét közben nem játszanak.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekturkáló

Bokros ténykedései tényleg felejthetetlenek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az a baj ezzel a ki tudja, hová és merre haladó világgal, hogy minden majdnem olyan.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu