Arne Slot magyarázkodik a Szoboszlairól hozott döntés miatt, ezt most le kell nyelni

A Liverpool vezetőedzője – sok kollégájához hasonlóan – ma este rotálja csapatát a második számú angliai kupasorozatban, a Ligakupában. Az alapemberek közül Szoboszlai Dominik, Alisson, Virgil van Dijk, Mohamed Salah és Ryan Gravenberch is pihenőt kapnak a szezon erőteljes kezdése után, ezt Slot már szombaton elismerte az Everton ellen megnyert városi derbi után a Premier League-ben.

Szoboszlai Dominik nem játszik a Liverpool mai meccsén, Arne Slot elmagyarázta az okát. Fotó: AFP/Oli Scarff

A Liverpool Southampton elleni meccse előtt Slot bővebben is kifejtette, miért jutott arra az elhatározásra, hogy a bombaformában játszó Szoboszlai Dominiket sem küldi ma este pályára.

– Vannak játékosok, akiknek szükségük van a mérkőzésre, és örülünk, hogy most lesz lehetőségük ezt megkapni – indokolt Slot. – Ha nem lenne tétmeccs ezen a héten, valószínűleg barátságos találkozót szerveztünk volna, mert nekik is kell a játékidő, hogy mindig készen álljanak, amikor szükség van rájuk.

– Az utóbbi három meccsen sok játékost szerepeltettünk, mert úgy gondoltuk, hogy szükséges fenntartani az energiát, de nem mindenkit. Akik kevesebb szerepet kaptak, azoknak ez most tökéletes alkalom a játékpercek gyűjtésére – hangsúlyozta Slot.

Szoboszlai pihentetése indokolt

Mindössze négy Liverpool-játékos van, aki az idény eddigi mind a hét tétmeccsét végig a pályán töltötte:

Alisson, a kapus,

Virgil van Dijk, a csapatkapitány,

Mohamed Szalah, a gólkirály,

és Szoboszlai Dominik.

A magyar válogatott csapatkapitánya emellett Marco Rossi csapatának két vb-selejtezőjét is végigrobotolta az írek és a portugálok ellen szeptemberben, Slot erre is kitért.

– Annyi meccset kell lejátszani, és a játékosaink képesek erre, de néha nekik is szükségük van egy kis pihenésre, sokan közülük kétszer is játszottak a válogatottban – emelte ki a Liverpool edzője. – Tehát, sok mindent meg tudnak csinálni, de néha-néha szükségük van egy kis pihenésre, és most két nap pihenésről beszélek, ami még mindig nem sok.

Itt a nagy esély a Liverpool méregdrága igazolása előtt

Arne Slot döntést hozott Alexander Isak szerepeltetéséről a Southampton elleni Ligakupa-meccsen – a Liverpool menedzsere szeretné beépíteni 125 millió fontos sztárját. Azzal, hogy Isak vezetheti a támadósort a Southampton ellen, Slot gyorsítani szeretné a svéd válogatott támadó beilleszkedését a Liverpool keretébe.